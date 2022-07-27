Филиппины отменили сделку с Россией о покупке военных вертолетов

Правительство Филиппин отменило сделку с Россией о покупке военных вертолетов, сообщает агентство Associated Press. Как заявили представители Министерства обороны Филиппин, после вторжения России в Украину продолжение военно-торгового сотрудничества с ней могло бы навлечь на Филиппины санкции США. Сделка стоимостью 227 млн долларов была заключена до начала вторжения, но теперь Филиппины расторгнут ее.

По договору, подписанному в ноябре 2021 года, российский "Совтехноэкспорт" должен был поставить филиппинской армии 16 военно-транспортных вертолетов Ми-17. По словам бывшего министра обороны Филиппин Дельфина Лоренцаны, риск санкций от США в случае продолжения военных закупок у России слишком велик. Он сообщил, что Вашингтону известно о решении Филиппин расторгнуть договор, и что США, со своей стороны, тоже могут поставить Филиппинам аналогичные вертолеты своего производства.

В США действует федеральный закон, позволяющий оказывать санкционное давление на страны, признанные противниками Америки, и на тех, кто с ними сотрудничает.