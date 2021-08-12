Филиппу Киркорову запретили въезд на Украину на три года

Российскому певцу Филиппу Киркорову на три года запретили въезд на территорию Украины. Об этом сообщает агентство УНН со ссылкой на ответ Службы безопасности Украины (СБУ) на запрос редакции.

В ведомстве заявили, что российскому музыканту запретили въезд "в интересах обеспечения национальной безопасности Украины".

24 июня министерство культуры и информационной политики Украины включило Киркорова в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности страны по представлению СБУ.

В Службе безопасности Украины объяснили, что основаниями включения артиста в список стали "неоднократные пропагандистские концерты и заявления Филиппа Киркорова, в которых он высказывался в поддержку аннексии Крыма Россией, а также настаивал на том, что аннексированный полуостров – это часть РФ".

Однако уже через три по распоряжению СБУ Киркорова убрали из "чёрного списка". О причине исключения не сообщалось.

Остался ли при этом в силе запрет на въезд российского певца в страну, ранее было неизвестно. По словам представителей правоохранительных органов Украины, запрет на въезд в страну и включение в "чёрный список" могут быть применены как одновременно, так и по отдельности.

Ранее Киркорову запретили въезд в Литву - также в связи с его позицией относительно Крыма.