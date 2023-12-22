Фильм "20 дней в Мариуполе" вошёл в шорт-листы кинопремии "Оскар"

Документальный фильм "20 дней в Мариуполе" украинского фотожурналиста и военного корреспондента Мстислава Чернова, рассказывающий о первых днях российского вторжения в Украину, вошел в шорт-листы американской кинопремии "Оскар" в двух категориях. Об этом сообщается на сайте Американской киноакадемии.

Фильм попал в списки претендентов на премию "Оскар", как лучший документальный фильм и лучший фильм на иностранном языке. Всего в обоих шорт-листах по 15 фильмов.

Номинантов объявят 23 января 2024 года. Вручение премии намечено на 10 марта.

Вместе с Мстиславом Черновым над фильмом работали фотограф Евгений Малолетка и продюсер Василиса Степаненко. Они прибыли в Мариуполь в качестве корреспондентов Associated Press 24 февраля, за час до начала российского вторжения в Украину. Журналисты фиксировали всё происходящее в городе, в том числе массовые захоронения мирных жителей, гуманитарную катастрофу из-за осады города и действия российских военных. Именно они показали миру последствия бомбардировки мариупольского роддома.

В середине марта журналисты уехали из Мариуполя через гуманитарный коридор. Видеоматериалы, вывезенные Черновым из города, легли в основу документального фильма.

За свою работу Чернов, Малолетка и Степаненко уже получили несколько международных наград, в том числе журналистские Press Freedom Awards 2022 и премию имени Гонгадзе. Картина принесла Мстиславу Чернову приз зрительских симпатий кинофестиваля "Сандэнс" в январе 2023 года и Пулитцеровскую премию.

"20 дней в Мариуполе" можно посмотреть на платформе Votvot.