Министерство культуры России отказалось выдавать прокатное удостоверение кинокартине Джеймса Вандербилта "Нюрнберг" с Расселом Кроу в роли Германа Геринга. По словам прокатчиков из World Pictures, российское ведомство объяснило отказ "определенными федеральными законами случаями".

"World Pictures готов организовать показ фильма на любом, в том числе, правительственном уровне, чтобы было вынесено обоснованное решение показывать его российского зрителю или нет", – цитирует гендиректора компании Сергея Щербинина "Кинопоиск".

В исторической драме Джеймса Вандербильта рассказывается о судебном процессе над руководством нацистской Германии. По сюжету, психиатр Дуглас Келли должен определить, сможет ли Геринг и другие соратники Гитлера предстать перед судом. Литературной основой для фильма послужила книга американского журналиста Джека Эль-Хая "Нацист и психиатр".

Фильм, в котором также сыграли Рами Малек и Майкл Шеннон, должен был выйти в российский прокат 19 марта.

Ранее Минкульт России отказывал в прокатном удостоверении комедии "Смерть Сталина" Армандо Ианнуччи, фильму Гаспара Ноэ "Любовь", картинам из проекта Ильи Хржановского "Дау" (по причине якобы содержащейся в них "пропаганде порнографии"), фильму Пола Верховена "Искушение". "Сказку" Александра Сокурова запретили на том же основании, что и "Нюрнберг" – сославшись на "иные определенные федеральными законами случаи".