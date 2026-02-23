Документальный фильм "Господин Никто против Путина", снятый Павлом Таланкиным, педагогом-организатором в школе №1 в Карабаше Челябинской области, получил кинонаграду BAFTA Британской киноакадемии. Это одна из самых престижных международных кинонаград наряду с американской кинопремией "Оскар".

Таланкин несколько лет работал в школе в городе Карабаш Челябинской области и снимал мероприятия, которые там проходили. После начала российской войны против Украины Таланкин по указанию министерства просвещения начал снимать о видеоотчёты об уроках патриотического воспитания "Разговоры о важном", линейках, собраниях и других мероприятиях.

В июне 2024 года Таланкин уехал из России с отснятым материалом. Позднее вместе с американским режиссёром-документалистом Дэвидом Боренштейном они смонтировали из этих материалов фильм.

Премии BAFTA за "Господин Никто против Путина" удостоена вся команда, которая монтировала фильм.

В провластных российских медиа фильм Таланкина назвали "антироссийским". В школу, где работал видеограф, приходили сотрудники силовых структур, а мать Таланкина была вынуждена оттуда уволиться, сообщали местные СМИ.