Фильм о "дворце Путина" стал самым популярным в русскоязычном YouTube

Самым популярным неигровым фильмом в русскоязычном сегменте Yоutubе в 2021 году стал опубликованный на видеохостинге 19 января двухчасовой фильм-расследование "Дворец для Путина. История самой большой взятки". К вечеру 6 декабря счётчик Youtubе зафиксировал около 120 миллионов просмотров этого фильма.

Расследование было проведено Фондом борьбы с коррупцией, (сокращённо: "ФБК" или "Фонд Навального"). Минюст России признал эту некоммерческую организацию "иностранным агентом" и "экстремистской организацией". *



По подсчетам авторов фильма, строительство архитектурного комплекса в Геленджике обошлось в 100 млрд рублей, эти расходы покрывали компании, которыми руководят люди из ближайшего окружения президента России.

Вскоре после опубликования фильма-расследования Владимир Путин заявил, что ни ему, ни его родственникам дворец не принадлежит. Позднее бизнесмен Аркадий Ротенберг объявил, что является владельцем территории, на которой строится комплекс зданий будущего апарт-отеля.