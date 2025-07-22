Фильм о начале политической карьеры Владимира Путина "Кремлёвский волшебник" вошёл в конкурсную программу Венецианского кинофестиваля. Его программа была объявлена во вторник.

Картину снимает французский режиссёр Оливье Ассаяс. Это экранизация романа Джулиано да Эмполи, о работе над ней стало известно в начале мая. Роман вышел в 2022 году, попал в финал литературной Гонкуровской премии и получил гран-при Французской академии. В сентябре спектакль по "Кремлёвскому волшебнику" поставил в Париже Ролан Озе.

Фильм расскажет о начале политической карьеры Путина с позиции политтехнолога, начавшего сотрудничать с "перспективным сотрудником ФСБ" в начале 1990-х. Путина сыграет британец Джуд Лоу, его политтехнолога Вадима Баранова — американец Пол Дано.