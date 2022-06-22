"Фильм о потерянных людях". Рунет о "Разрыве связи" Андрея Лошака

Журналист Андрей Лошак выпустил одно из самых резонансных высказываний о войне - документальный фильм "Разрыв связи", рассказывающий о том, как политический раскол прошёл прямо по российским семьям.

Премьера фильма прошла на канале "Настоящее время", а сейчас он доступен всем желающим в сети.

Здесь можно прочесть интервью Лошака Радио Свобода.

Отклики в сети очень эмоциональны.

Виктор Матизен:

это работа даже не для сегодняшнего дня, а для будущего

Год ещё не перевалил за половину, но уже появился фильм, достойный Ники, Белого слона и, не побоюсь сказать, самого Оскара - "Разрыв связи" Андрея Лошака. Трещина, прошедшая по сердцам, рентгеновский снимок расколотой страны, не требующий комментариев, но открытый для них. Наберите в поиске и смотрите, если не видели.

Дмитрий Колезев:

Если еще не видели — выдающийся фильм Андрея Лошака о том, как россияне воспринимают войну. Просмотров неадекватно мало, хочется, чтобы этот фильм увидели больше людей. Но вообще ощущение, что это работа даже не для сегодняшнего дня, а для будущего. Через 10, 20, 30 лет это будет очень сильный видеодокумент.

Миша Козырев:

Фильм Андрея Лошака надо обязательно посмотреть. Он про то, как война разрывает российские семьи. Это картина оглушительная, душераздирающая и увы безысходная. Но посмотреть надо.

Илья Шепелин:

Лошак снял великий фильм, «Разрыв связи» — о том, как из-за новостей с войны вдребезги разбиваются семьи. Друг друга перестают слышать ближайшие люди.

мозги начисто промыты останкинской стиральной машинкой

Особенно впечатляют тетеньки с добрыми лицами, которые с улыбочкой говорят об успехах спецоперации. И их как раз не назовешь какими-то вурдалаками — во всяком случае тех, кто согласился сняться у Лошака. Просто мозги их начисто промыты останкинской стиральной машинкой.

Ксения Ларина:

Андрей Лошак, фильм потрясающий. Страшный. Безнадежный. Никаких иллюзий в этом туннеле мрака нет. Никакой надежды там нет. И автор бы соврал себе если бы изобразил что-то похожее на надежду. Как признаётся одна из его героинь, что не может плюнуть и смириться с милитаристской позицией своей матери во имя семьи и любви, не может, потому что для неё это неприемлемо , невыносимо - жить во лжи и в лицемерии. «Я тогда точно вскроюсь», говорит она и плачет.

Этот путь, по которому двадцать лет тащит Россию ее лидер, страна должна пройти до конца, но пройти с колоссальными потерями. Потери уже исчисляются сотнями тысяч, а то и миллионами - и речь не об убитых и раненых на войне...

Фильм - о ментальном геноциде нации. Это даже страшнее физического уничтожения.

Финал жуткий. Обыкновенный фашизм в своём будничном ритуальном действе. С румяными детьми в новых гимнастёрках и крестящимися на новую свастику стариками.

И никакого закадра, никакого моралите от автора. Автор словно сам застыл в ужасе от увиденного.

Наталия Геворкян:

фильм про российскую трагедию, про жертв очередного эксперимента

Становится очень понятно, что коллективный телепроповедник -- это страшное зло и преступление. Телек превращен в алтарь, в важнейший атрибут новой религии, призванной взрастить и объединить новый тип людей c нулевым критическим мышлением, верных солдат урфина джуса. Не счастливых при этом, добрых и жалких одновременно, живущих на подзарядке от телека, иначе рухнет все, ничего не останется -- ни веры, ни любимых. И хочется обнять этих чудесных рефлексирующих не оболваненных детей и взрослых, которым одиноко внутри Zемьи и внутри страны. Это фильм про российскую трагедию, про жертв очередного эксперимента, поставленного у нас на глазах, не когда-то давно, а прямо сейчас. Я не знаю, что надо сделать, чтобы больше никогда.

Мария Снеговая:

Хороший фильм Андрея Лошака о расколе, проходящем внутри России, российских семей.

"Вторжение России в Украину не только привело к гибели тысяч и изгнанию из дома миллионов невинных граждан, но и уничтожило связи, казавшиеся незыблемыми, — внутри семей, групп друзей, близких и прежде неразлучных людей. Лошак исследует эту сторону катастрофы."

Однако, есть одно уточнение. В либеральной российской среде принято говорить о "холодной гражданской войне". И она действительно, идёт. Но она идёт между большинством в +60% и активным и преследуемым меньшинством порядка 10-15%. Поэтому это пока война с предсказуемым исходом.

Илья Ноткин:

Мне бы хотелось, чтобы этот документальный фильм посмотрели все, кому больно от того, что сейчас происходит. И те, кто не понимает, как такое стало возможно. И те, кто очень зол. И те, кто не видит в происходящем проблемы. И те кто «за», и те, кто «против».

Особенно мне хочется, чтобы этот фильм посмотрели те, кто давно живет за границей. Но также и те, кто недавно уехал. И те, кто ненавидит нынешнюю Россию и нынешних русских. И те, кто не мыслит себя вне России.

Там много чего можно увидеть. Например, то, насколько тяжело противостоять пропаганде. И то, как трудно найти общий язык, если вы разошлись в главном. И то, что те, кто по другую сторону баррикад, кто фундаментально разошелся с вами в оценке войны — не монстры. Чужие - да, но и родные тоже.

Кто вам ближе? Чьи слезы, чьи слова попадут в самую точку? Программист и маркетолог, педиатр и завуч школы, ремонтник и повар, скрипачка и адвокат. Разделенные, разорванные войной. Близкие, ставшие далекими. И все они люди, каждый со своей правдой, со своей картиной мира. И с этим как-то надо жить дальше. Как? И кому-то, видимо, стоит и разойтись, так тоже бывает. Еще я думаю о том, что станет со страной, в которой людей спровоцировали настолько сильно разойтись по углам. Спасет ли ее от гражданской войны то, что силы неравны — и одни из них в меньшинстве? А вдруг что-то сдвинется (изнутри, под влиянием неумолимой внутренней силы) — и пропорция станет иной? Что будет дальше?

Или, наоборот, одни сожрут, вытеснят других — и заживут спокойно? До поры до времени, конечно. Какой уж тут покой.

Много вопросов. Очень сильная работа Андрея Лошака.

Алексей Наседкин:

рашизм представляется мне злом еще более страшным, чем нацизм

Журналист из золотого состава старого НТВ Андрей Лошак наконец-то сделал масштабный документальный фильм, в котором показан самый настоящий раскол общества. Тихая гражданская война. Ненавидят теперь друг друга родители и дети, жёны и мужья, братья и сёстры. А ведь изначально казалось - ну не может измотанная страна, пережившая тридцатые и сороковые, потеряв десятки миллионов жизней, а потом ещё хорошо помня Чехословакию, Афганистан, Чечню; с радостью воспринять новую войну. Однако восприняли и порадовались. Сплотились и непринуждённо возненавидели осмелившихся что-то сказать "отщепенцев". Как-то легко разорвали все связи с когда-то близкими людьми.

Правы те, кто говорит - за 22 года произошёл ментальный геноцид нации, который не менее (если не более) страшен физического. Обыкновенный филигранный фашизм. Поразительно, но в нашей стране помимо ракет и балета, родилась фантастического качества пропаганда, по сравнению с которой меркнут самые одиозные тоталитарные секты.

В этом фильме почти нет никакой надежды - он безысходен, мрачен, тяжёл, но оттого не менее важен и нужен. И всё же, кто не договорил с родными, плюнул, махнул от безнадёги рукой - смотрите. Ведь в этих нескольких историях всё куда хуже. А многие, когда видят подобное им близкое по ощущениям, бегут всё исправить. Иногда нужно взглянуть в глаза чужой трагедии, чтобы не допустить свою собственную.

И ещё любопытное наблюдение. Против войны: врач, психолог, художница, скрипачка, медиапланер. За войну: завуч, работница птицефабрики, повар, пенсионерка, бизнесмен, бывший следователь. В общем, непременно посмотрите, это заставит задуматься.

Михаил Урицкий:

Посмотрел фильм Андрея Лошака «Разрыв связи» и окончательно осознал, почему рашизм представляется мне злом еще более страшным, чем нацизм. Не из-за того, что современная Россия, в отличие от нацистской Германии, имеет возможность грозить тотальным уничтожением всей планете, и не из-за масштабов совершаемых зверств.

Дело не столько в этом, сколько в степени и массовости расчеловечивания людского сознания — в единовременном превращении множества обывателей в нравственных зомби с полностью психопатической картиной мира, воспринимающейся при этом ее носителями как нечто обыденное и само собой разумеющееся. В этом, мне кажется, рашистский монстр преуспел куда больше, чем нацистский.

И еще я внезапно понял, с чем предельно четко ассоциируется у меня «русский мир», пришедший сегодня на глазах у всего человечества уничтожать Украину – с двумя парнями из фильма Михаэля Ханеке «Забавные игры», наведавшимися в дом к семейной паре с 10-летним сыном и заключившими с хозяевами пари, что те не доживут до утра.

Фильм до крайности шокирующий даже для меня, привыкшего к разнообразным кинематографическим ужасам. Шокирующий, опять же, не столько из-за изощренности и жестокости издевательств, которым подвергаются домочадцы прежде, чем быть убитыми. По-настоящему пробирает здесь то, что насильники совершают все это не в силу неких извращенных убеждений, требующих подобных жертв, а просто потому, что, начисто отрицают субъектность другого и, как следствие, его право на существование в принципе.

И в этом плане с ними чрезвычайно схожи сторонники и непосредственные исполнители всего того бессмысленного насилия, которое сеет вокруг себя и внутри себя рашистская империя. И, по крайней мере, у меня вызывают такую же оторопь и такое же смешанное с ужасом омерзение.

Татьяна Ревенкова:

«Завидуют нам, нашим богатствам природным. И тому что духовные мы».

Эти слова говорит одна «духовная» героиня фильма журналиста Андрея Лошака



Работает учительницей. Живёт в доме барачного типа с печным отоплением, без воды и нормальных удобств, на границе россии с Европой и поддерживает спецоперацию в Украине.

Я смотрю на неё и хочется орать матом: ну ты дюбнутая на всю голову? Кому завидовать, тебе? Да ты жизнь человеческую хотя бы видела? Или только ту, что из окна барака?

Из-за искажённой реальности в твоей голове и твоих соотечественников, в Украине гибнут дети, старики, женщины, миллионы остались без крова!

Накачанные рос пропагандой, все как один (кто оправдывает войну) говорят штампами телевизора: «путин - наш отец, мы воюем с НАТО,

нельзя идти против страны, нужно идти до логического конца».

До какого логического? Что будет для вас «логическим концом»?

Это вот столько-то должно быть убитых с одной стороны, столько-то с другой - это и будет логическим концом? Или что?

На каких скрижалях, в какой книге судьбы записано, что логический конец не обернётся против тех, кто «первый совершил превентивный удар»?

В начале войны я писала о том, что зомбированные россияне - это секта размером в страну. Попробуйте сектанту сказать что-то плохое о его лидере. Вот то-то же. Заклюет живьём.

Станислав Кучер:

Те, кто против войны, посмотрев это кино, вот так же в очередной раз застынут в ужасе от увиденного. Те, кто войну поддерживает, найдут в нем оправдания всего на свете и лишний раз услышат аргументы, которые сами активно используют. Но я его все равно рассылаю - прежде всего тем, кто старается делать вид, что никакой войны нет и успокаивает себя вечно справедливым «и это пройдет». Потому что это действительно пройдет - но после этого может наступить такое, что каждый, кто из самых «здравых» соображений прятал голову в песок, под занавес жизни очень о своем сегодняшнем «здравомыслии» пожалеет.

Ну и, конечно, фильм Андрея - прекрасный материал для историков, социальных психологов и культурологов далекого будущего, которые будут изучать особенности менталитета ушедших цивилизаций, вдруг наткнутся на словосочетание «русский мир» и захотят понять, что это было такое.

Римма Максимова:

Андрей сделал фильм о потерянных людях. Друг для друга, самих для себя

Это блестящая, как всегда, работа одного из лучших русскоязычных документалистов нашего времени (я так думаю) слишком гуманистична в том числе и к россиянам.

И хотя мне понятны взгляды автора, я вижу в этой работе любовь и жалость, в чем-то созвучие фразе одной из героинь, которая свою маму, ребенка великой отечественной войны как из секты пытается спасти разговорами, так и Лошак видит героев.

Мне показалось, что Андрей сделал фильм о потерянных людях. Друг для друга, самих для себя.

Тактично очень. Тщательно. Вдумчиво.

Хороший фильм

Леонид Никитинский:

Поразительный фильм Лошака про обрыв связи. Там же нет плохих людей ни с какой стороны. И те сторонники войны, которые согласились сниматься, вовсе не примитивны. Они даже понимают, что их "правда" - никакая не правда. И любое "научное" объяснение этого феномена объяснит очень мало. Это может объяснить большая литература, если она вдруг случится. Но что толку? Большая литература, в том числе и советская, не говоря уже о классике, на русском языке была и есть, и будет. Но "никогда такого не было, и вот опять". Зачем тогда все, если с Z 9 мая, как у него в фильме, выходят совсем не злые и даже не глупые люди? Ну, это я у себя спрашиваю.

Марина Шаповалова:

Всем подряд смотреть не рекомендую. Если ваша семейная ситуация такая же, как у всех героев фильма... Лучше вам в это не окунаться. Кто среди близких не находит никакой поддержки в отношении к этой войне, тем не надо себя добивать.

Надо искать других себе подобных. Знакомиться, держаться друг друга. Отставить навсегда надежду что-то объяснить родителям, братьям-сёстрам. Потому что никакие родственные связи уже не восстановятся. Хорошо уже, если мама не пишет на вас донос в ФСБ, это можно считать тем «сухим остатком» любви, который сохранится.

Елена Вольгуст:

Фильм Андрея Лошака «Разрыв связи» высветил еще одну опцию, на которую никто, по-моему, не обратил внимание. Может разве психологи?

Когда в битве "родители-дети" у родителей кроме сектанского телевизора есть корневая убежденность в том, что правы они. А взрослые, совсем уже состоявшиеся дочь/сын – нет.

То есть, нормальный вариант цивилизованного развития, когда отец-мать на каком-то этапе могут легко и с удовольствием признаться: «Не догоняем, значит, ты ребенок – круче»

Не признание своей отсталости, нет. Допуска самой мысли о правоте, знаниях, более остром уме и тд. ребенка.

Нет и в помине у любого родителя в этом видеодокументе подобного допуска. И нет его тени.

То, что в супружеских парах каждый второй мужчина считает гуру искл. себя, как грится, по умолчанию.

И получается, что по этим уродливым лекалам и протекает жизнь каждого третьего семейства в стране.

Я сидела, смотрела с листком бумаги: они исповедовались, а я нумеровала тех, с кем у меня 100% общий язык. На один, два, три и именам: «лена, таня, ирина (2 чел.), маша, гриша, саша, майка, гарик (2 чел), аня, вера (2 чел), оля (2 чел) марина (2 чел), юля, митя (2 чел) матвей, федя (2 чел) женя, сережа, нина и так далее.

Вот честно стала считать людей, начиная с самого ближнего круга и заканчивая теми, с кем безусловно общаюсь, но не каждый день , естественно. Но знакома достаточно.

Остановилась на цифре 70! Прописью: семьдесят.

Можно было бы и дальше лабать. Причём, по честному. Никого НЕ подверстывая. Но остановилась.

Потому что, как мне кажется, уже даже эта цифра является неким подтверждением того, что к какому-то возрасту мы отвечаем за то, кто в нашем кругу. Как за лицо. Качество лица обсуждаемо, а кругом несомненно горжусь. Ну, собой, само собой. Раз это мой круг! )

Станислав Рудковский:

Посмотрел все-таки фильм Лошака. Общий фон - родственники, не общающиеся друг с другом из-за разногласий по поводу войны, абсолютно бессмысленное зрелище. Я давно пришел к выводу, что поддерживать какое-либо общение с такими людьми - себе дороже, только если сохранение контакта с человеком не вызвано более сильной необходимостью, позволяющей на время отодвинуть данные разногласия в сторону. Пока человек, в силу каких-то причин, сам не осознает ошибочность своих убеждений, переубедить его невозможно. Невозможно спорить с российской пропагандой, как и с любой конспирологической доктриной, поскольку ее доводы с самого начала не базируются на логических основаниях и причинно-следственных связях.

Впрочем, есть в фильме одна случайная находка, которая вызвала мой интерес (будь она не случайной, можно было бы говорить о талантливом решении режиссера). Слепой старик, который при этом круглые сутки _смотрит_ российскую теле-пропаганду. Мне кажется, в фильме следовало оставить только его одного, как пример идеального российского телезрителя.

Юрий Жуковский:

Фильм Андрея Лошака меня не потряс. Я отдаю должное мастерству репортёра. Это именно продолжение специальных репортажей Андрея в программе «Профессия: Репортёр».

Но:

1. Признаемся себе, что про «униженных и оскорблённых», которые «не могут» быть униженными и оскорблёнными, но могут, мы как бы что-то знаем. Персонажи некоторым образом узнаваемы, и не говорят чего-то принципиально нового.

2. Разница между «Россией» и «Украиной» дана почти строго по возрасту. Отцы – «Россия», дети – «Украина»; старше (брат) – Россия, младше (сестра) – Украина.

3. По соотношению сторон сторонники России в явном большинстве, их портреты глубже и подробнее. Они занимают значительно больше экранного времени (при этом автор фильма – из Одессы, это не имеет прямого отношения к картине, но могло бы быть фактором в подборе интервьюируемых).

4. Из Украины только одна девушка. При этом автор говорит с «двух сторон».

5. Автор живописует «патриотические» парады и проезды техники.

6. Минимализм вопросов несколько упрощает психологическое исследование. Да, предельная нейтральность позволяет не «спугнуть» «героя», не дать ему закрыться, но при этом люди пытаются угадать, о чём их спрашивают, и в значительной степени угодить вопрошающему.

7. «Другая сторона» представлена мало. Да, по принципу «умный поймёт», но он поймёт то, что и так знает.

Наталья Берёза:

Нельзя вот так кондово, пренебрежительно, через губу выбивать табуретку из под ног оставшихся!

Психика заложника, человека, лишенного права распоряжаться своей жизнью, работает по-другому. Если хотя бы попытаться влезть в их шкуру, попытаться их понять (что не делает почти никто, кто должен бы), то становится понятно, что это для них единственный способ выжить. Может поэтому многие предпочитают уехать, а не бороться здесь? Может некоторым стоит начать с себя? (В том числе и автору фильма, написавшему, что ему всё время хотелось послать своих героев по адресу одного корабля).

Нельзя вот так кондово, пренебрежительно, через губу выбивать табуретку из под ног оставшихся! Нельзя! В целях не только их, но и нашей собственной безопасности. Бунт, если он продолжает оставаться бессмысленным, будет не просто беспощадным, но он будет направлен не в ту сторону, на которую рассчитывают многие, сеющие сейчас этот ветер.

Что можно с этим делать? Что можно этому противопоставить? Как выводить людей из секты, заложниками которой они стали, если они боятся? Страх блокируется гневом. Человек перестаёт бояться, когда наступает момент, что он уже больше не может мириться с теми обстоятельствами, в которых оказался. Но гнев плохой советчик. Он лишает людей разума, и такими людьми, лишенными способности видеть и думать, ещё проще манипулировать. И это может стать следующим этапом спецоперации. Вот поэтому так важна "жизнь без страха", о которой столько лет говорил Григорий Явлинский.

Сейчас будет очень сложно вывести людей из этого состояния, заставить их поверить, что они не окружены врагами или друзьями, что весь мир живет по другим принципам, и отношения строит по-другому, что важнее всего человеческая жизнь, достоинство, право выбора, что кроме спецоперации есть десяток средств для занятия геополитикой и так далее, и тому подобное.

Но делать это надо с любовью, уважением, состраданием или хотя бы пониманием не только к себе, но и к тем, кто сейчас по ту сторону баррикад. А начинать надо с того, чтобы рушить эти баррикады и не возводить новые. Хотя бы потому, что наше дело хоть и правое, но, говоря цинично, мы в меньшинстве, и по-другому просто проиграем. Если уже не проиграли благодаря снобизму и глупости тех, кто сейчас постит ссылку на фильм Лошака, снабжая её своими охами и ахами.

Кирилл Шулика:

Про семьи же - огромная и для многих главная трагедия украинской войны. Следствие того, что люди не могут договориться даже внутри ячейки общества из двух человек, иногда чуть больше. Но чтобы России выйти из сумрака надо заключать общественный договор и договариваться внутри страны, ну где-то между половиной и двумя третями населения, как минимум. В том числе с теми, кто не может в семьях договориться хотя бы не трогать тему Украины в принципе в общении.

Для того, чтобы договариваться, надо стать невосприимчивым к пропаганде, которая есть с двух сторон и с обоих одинаково ядовитая. Не надо повторять за ней про черно-белый мир, потому что цель подобного - раскол общества. Когда люди ненавидят друг друга ими проще всего не просто управлять, а манипулировать. Много людей остались после пропаганды, любой, повторю, отвергнутыми и непонятыми.

Кстати, отсутствие стремления к миру - тоже следствие яда пропаганды. В нее верят даже те, кто ее создает и дает этим людям поручения.

Самое тяжелое не пропускать новости через себя. Воспринимать информацию, как информацию, отключать эмоции, пропаганда задевает именно их, быть максимально холодными и по мере возможностей недоверчивыми. Не перегружайте себя этим, не живите новостями.

Иначе ведь одиночество - первый этап, далее можно и с ума сойти. И когда в нашем обществе придется договариваться, обойдутся по понятным причинам без вас. Все это сложно, но пережить - единственное, что нам остается.