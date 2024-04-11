Фильм Серебренникова о Лимонове вошёл в программу в Каннах

Фильм режиссёра Кирилла Серебренникова о писателе и политике Эдуарде Лимонове вошел в конкурсную программу Каннского кинофестиваля. Программа опубликована на сайте фестиваля. Из неё следует, что фильм включён в основную программу, в которой 19 картин. Они будут бороться за главный приз, Золотую пальмовую ветвь.
Основой сценария фильма "Лимонов. Баллада" (ранее сообщалось, что он будет называться "Лимонов. Баллада об Эдичке") стал роман Эмманюэля Каррера "Лимонов", написанный ещё при жизни писателя.
Главную роль сыграл британский актер Бен Уишоу. В Каннах состоится мировая премьера фильма.
В 2022 году в основной программе фестиваля был представлен фильм Серебренникова "Жена Чайковского". Уехавший из России режиссёр тогда выступил на фестивале в Каннах с осуждением вторжения в Украину. Ранее в программу фестиваля включался и фильм "Петровы в гриппе".
- Эдуард Лимонов - советский и российский прозаик, поэт, публицист, деятель московского андеграунда, живший в 1970-1980-х годах в эмиграции в США и Франции и впоследствии вернувшийся в Россию. Получил известность автобиографическими романами. Основатель Национал-большевистской партии, признанной российскими властями экстремистской, несколько лет провёл в российской тюрьме. Впоследствии основал партию "Другая Россия", также незарегистрированную российскими властями, участник ряда оппозиционных проектов ("Марши несогласных", "Стратегия 31"). Выступал с радикальных националистических позиций, поддерживал пророссийских сепаратистов в Крыму и Донбассе. Умер в 2020 году.
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