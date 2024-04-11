Фильм Серебренникова о Лимонове вошёл в программу в Каннах

Фильм режиссёра Кирилла Серебренникова о писателе и политике Эдуарде Лимонове вошел в конкурсную программу Каннского кинофестиваля. Программа опубликована на сайте фестиваля. Из неё следует, что фильм включён в основную программу, в которой 19 картин. Они будут бороться за главный приз, Золотую пальмовую ветвь.

Основой сценария фильма "Лимонов. Баллада" (ранее сообщалось, что он будет называться "Лимонов. Баллада об Эдичке") стал роман Эмманюэля Каррера "Лимонов", написанный ещё при жизни писателя.

Главную роль сыграл британский актер Бен Уишоу. В Каннах состоится мировая премьера фильма.

В 2022 году в основной программе фестиваля был представлен фильм Серебренникова "Жена Чайковского". Уехавший из России режиссёр тогда выступил на фестивале в Каннах с осуждением вторжения в Украину. Ранее в программу фестиваля включался и фильм "Петровы в гриппе".