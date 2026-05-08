Философ Михаил Эпштейн признан "иноагентом"

Министерство юстиции России в пятницу обновило реестр так называемых "иностранных агентов", включив в него 5 человек и одно СМИ.

Ведомство признало "иноагентом" философа и филолога Михаила Эпштейна, автора колонок на Радио Свобода. 76-летний учёный и публицист, автор более 50 книг, живёт в США, осуждает российскую агрессию против Украины.

В список "иноагентов" включены также координатор проектов Free Russia Foundation Антон Михальчук, активисты Евгений Малюгин и Андрей Агапов, профессор биомедицинской инженерии и медицины в Северо-западном университете (Чикаго) Игорь Ефимов. Все они, по данным ведомства, живут не в России. Минюст включил в реестр также кипрский новостной ресурс Cyprus Daily News, которому вменили в вину "распространение контента иноагентов и нежелательных организаций, фейков о решениях и политике российских властей". "Владельцем ресурса является лицо, проживающее за пределами Российской Федерации и сотрудничающее с иностранным агентом", - отметило ведомство. Издание основал Борис Демаш, один из авторов книги "Российская агентура влияния на Кипре".

Из реестра "иноагентов" в связи с ликвидацией исключены общество с ограниченной ответственностью "Честные выборы", Пензенский региональный общественный благотворительный фонд "Гражданский союз" и ООО "Первое антикоррупционное СМИ".