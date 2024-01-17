Философский гнойник. Блогеры о выступлении вдовы Зиновьева

В здании ТАСС прошла конференция "философов-патриотов", которые стремятся очистить российскую философию от "влияния Запада". В соцсетях широко разошлось видео с этого мероприятия, на котором одна из выступающих, Ольга Зиновьева, называет Институт философии Российской академии наук "страшным гнойником" и "прибежищем предателей".

Зиновьева предложила проверить сотрудников института на лояльность с помощью детектора лжи и пообещала тем, кто не пройдет проверку, "самую настоящую денацификацию". Заодно она заявила, что "компетентным органам" пора проверить научные работы философов, покинувших Россию после начала войны, – Елены Петровской, Олега Аронсона, Юлии Синеокой, Оксаны Тимофеевой, Рубена Апресяна.

Григорий Пасько

"...Вскрылся страшный гнойник – Институт философии РАН... Прибежище негодяев, предателей, иноагентов..."

(Для справки: "В настоящее время в Институте работает свыше 230 научных сотрудников, в числе которых 3 академика РАН и 3 члена-корреспондента РАН, 86 докторов наук и 105 кандидат наук, в том числе 67 молодых ученых до 39 лет".)

Марат Гельман

Философский пароход уже на подходе.

Алина Витухновская

Дойдя до предела в своих антисистемных изысканиях, псевдоинтеллектуальные радикалы возвращаются в охранительство, как пес на свою блевотину. Типичные кульбиты гомосоветикусов. Ну до чего же скучно!

Пикантность ситуации еще и в том, что Ольга Зиновьева – вдова философа Александра Зиновьева, которого в 1970-е выслали из СССР за антисоветские воззрения, отмечают комментаторы.

Илья Вайцман

Честно говоря, даже я фалломорфировал. Правда, слегка – 2024 год уже, привыкать начал, но всё же, всё же, всё же...

Вдова известного философа и писателя Александра Зиновьева, которого в 70-х годах прошлого века уволили из института философии и в 1978 году выслали из СССР, лишив гражданства по причине его "антисоветской позиции" – в 2024 году публично призывает к расправам над "философами-русофобами" в самом гнусном сталинском стиле, захлебываясь ненавистью в стиле передовиц советских газет времен большого террора.

Если я скажу, что она демонстративно плюет на всю жизнь, работу и творчество покойного супруга, пачкает своим [censored] языком его память - то я выскажусь еще непозволительно мягко. Но за точные формулировки ФБ забанит.

Отвратительное зрелище. Мерзость... Фу.

Вера Афанасьева

«Глупости надо обучаться так же, как уму.

Очень высокой степени глупости люди достигают лишь в течение длительной жизни и большого числа тренировок.

…Умение делать подлости достигается не сразу. И чтобы стать выдающимся подлецом, надо иметь к тому способности, а также долго и упорно учиться.

Не случайно поэтому выдающиеся подлецы среди пожилых и образованных людей встречаются чаще»

Философ Александр Зиновьев, автор «Зияющих высот»

Константин Калачев

«Книга пропитана отвращением к своей стране и к народу и «не что иное, как взгляд на Россию глазами ибанца и на потеху прочим ибанцам положенный на бумагу» – так характеризовали роман советского философа и писателя Александра Зиновьева его критики.

Практически теми же словами вдова Зиновьева клеймит теперь ученых Института философии РАН, требуя проверить их «на лояльность к интересам России».

Зиновьева за широко разошедшуюся и популярную на Западе книгу выслали из СССР, теперь его вдова эмигрировавших из РФ философов называет «негодяями западоидами».

Тем, кто не пройдет проверку, она обещает «самую настоящую денацификацию».

Никаких параллелей и ассоциаций с тем, как власти преследовали когда-то ее покойного мужа, вдова очевидно не видит.

Но ведь в сатирической книге «Зияющие высоты», которая повествует о жизни населенного пункта с названием Ибанск, все жители которого носят фамилию Ибановы, главой которого является Заибан, которые не живут, а совершают исторические мероприятия, строят полный «социзм» на основе «дьяволектического ибанизма», собираются захватить планету, можно при желании найти все признаки не только антисоветизма, но и русофобии.

Г-жа Зиновьева была редактором и корректором этой книги, которую, если следовать её же логике, давно пора запретить как клевету на прекрасный СССР и особенности русского исторического пути.

Чем их опыляют?

Что им подмешивают?

Что с ними происходит?

Неужели старость это обязательно вот так?

Хотя моя мама, родившаяся на два года раньше Зиновьевой, доказывает обратное.

Видимо, дело не в возрасте.

Алина Витухновская

Зиновьев перевернулся в гробу. Тот неловкий момент, когда твоя жена гомосоветикус.

Андрей Никулин

История любит такую печальную иронию...

Есть мнение, что это выступление объясняется сугубо практическими целями.

Михаил Шевелев

Глядя на местоположение Института философии РАН, трудно противостоять мысли о том, что грозные древнесоветские звуки, которые издает вдова философа Зиновьева – это художественный свист. А интерес московских девелоперов, с академической последовательностью осваивающих центр Москвы, к капитальному зданию на Таганке – суровая реальность рыночной экономики. Которую философ Зиновьев примерно так себе и представлял.

"Агентство" поясняет, что за выступлением вдовы Зиновьева стоит конфликт вокруг "православно-патриотического" философа Анатолия Черняева, который в 2021 году претендовал на должность директора ИФ РАН. Ученый совет воспротивился назначению Черняева, а в 2023 году его и вовсе уволили из института – по его мнению, в связи с позицией по войне в Украине. После этого сторонники Черняева опубликовали донос на сотрудников института, в котором были собраны скриншоты их публикаций в соцсетях. Пресс-конференция в ТАСС стала новым витком этой кампании, сообщает "Агентство":

Пресс-конференция в ТАСС — не первая попытка обвинить сотрудников института в русофобии. В 2021 году «решить вопрос» с ИФ РАН требовал принадлежащий Малофееву канал «Царьград», который назвал руководство организации «друзьями Ходорковского». После начала войны газета «Завтра» писала о «связях» института «с агентами спецслужб недружественных стран». Пропагандистское издание Readovka обвиняло сотрудников института в «прославлении акций протеста».

Блогеры считают, что прежде всего это выступление – и в целом кампания против философов-"западников" – воплощает в себе нынешний дух времени и места.

Александр Невзоров

Специфическая культура россии генерирует в ее носителях исключительную злобу.

( так уж вышло, ничего не поделаешь)

Любопытно, что русская интеллигенция распираема этой злобой еще больше, чем русское быдло.

Быдло периодически забывает, кого именно оно ненавидит, а интеллигенты «помнят все» .

Они постоянно ждут возможности устроить свою интеллигентскую «Бучу» тем, кто напоминает о вторичности, карикатурности и ущербности «русской идеи».

Любой намек на то, что тоненьким слоем цивилизации россия обязана Западу вызывает у них корчи и падучую.



Очень долго бедная страна страдала от того, что копившаяся злоба не имела никакого законного выхода. Россию пучило.

Тут появился путин и открыл «запретные врата».

Зэки, десантники, «вагнеры», 64й мотострелковый, летчики-бомбометы смогли реализовать «основной инстинкт» в Буче, Мариуполе, Краматорске и т.д.

Интеллигенция извелась от зависти к зэкам. Но сегодня «Буча» началась уже и в Институте философии РАН РФ.

Вольнодумцы и отщепенцы давно пугали

скатом россии в «северную Корею и Иран». Но теперь уже понятно, что в злобе, нетерпимости и садизме РФ переплюнет и эти режимы.

Николай Полозов

Эта милая старушка очень четко задает параметры нового днища состояния российского общества. И стилистически и по фактам. Эталонно. Браво

Философия – русофобская лженаука!

Кстати, а напомните что там с предыдущим известным ее однофамильцем Зиновьевым случилось?

И 90 лет не прошло)

Наталья Громова

Это было, когда-то у Булгакова в Мастере, когда он описывал 30-е годы как вспыхивающее то тут, тот там сумасшествие, которое тоже было вполне себе кровавым. И вождь народов шутил, смеялся и просил повторить ему еще и ее раз, что там прокричал Зиновьев перед расстрелом.

Дмитрий Чернышев

А ведь все это уже было. На второй круг пошли. Вейсманизм-морганизм, мухолюбы — человеконенавистники, генетика — реакционная буржуазная лженаука, кибернетика является не только идеологическим оружием империалистической реакции, но и средством осуществления ее агрессивных военных планов.

Дабл Ять

Состояние: стоять и ошарашенно оглядываться вокруг, удивляясь тому, как быстро и как охотно люди включаются в эту игру "кто первым напишет донос", как, оказывается, хорошо они запомнили слова и речевые обороты из эпохи сталинских репрессий.

И да, конечно хочется забежать немного вперёд и увидеть, как на допросах эти же самые люди будут кричать "Товарищ Сталин Путин — произошла чудовищная ошибка!". И как ещё чуть позднее они уползут под какую-нибудь корягу и постараются не отсвечивать до конца жизни...

Но это всё потом.

Надо набраться терпения.

Надо только выучиться ждать.

Надо быть спокойным и упрямым.

Олег Пшеничный

Вдова Зиновьева – икона стиля-2024.

Одна шероховатость – она называет философский институт последним прибежищем негодяев, хотя общеизвестно, что в русской культуре это устойчивое обозначение именно патриотизма для таких как именно она.

Это примета времени. Так ростовская мошенница выпускает антиукраинский календарь под лозунгом "на чужой каравай рот не развевай", Медведев ругает европейцев шизофрениками и мерзавцами, а Путин называет правительство Зеленского нацистским.

Фестиваль опасных солипсистов-аутистов, проецирующих на окружающий мир все свои застарелые пороки.

На той же пресс-конференции профессор департамента гуманитарных наук Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Винник призвал упразднить курсы критического мышления и фактчекинга, назвав их курсами "прикладной русофобии". И действительно, от критического мышления до русофобии нынче - один шаг, иронизируют в блогах.

Сталингулаг

Философия – последнее прибежище негодяев! Как и с профессором, тоже полностью одобряю священную войну против любой попытки познать себя или реальность. Потому что если ты у Декарта не прочитаешь, что можешь осознать себя, то не начнёшь [практиковать анальный секс], а следовательно никто не сделает тебя агентом влияния Запада. Вот такая гегелевская диалектика

Андрей Никулин

Зрят в корень.

Критическое мышление и навыки фактчекинга действительно абсолютно несовместимы с тем торжественно-верноподданическим образом мыслей, который у нас пытаются организовать в коллективном сознании.

И необходимо сбросить логику, критику и здравый смысл с баржи современности чтобы построить то, что они хотят.

Так что в этом безумии наблюдаются некие, пусть и своеобразные последовательность и логика, как бы они авторам не были противны...