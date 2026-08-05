Financial Times: Трамп отказался передать Киеву 300 ракет для Patriot

Президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме 28 июля с Владимиром Зеленским отказался передать Украине дополнительные ракеты к зенитно-ракетным комплексам Patriot американского производства. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на свои источники.

По их словам, Трамп сослался на нехватку запасов этих ракет у самих США и добавил, что они необходимы американским вооруженным силам в войне с Ираном, для защиты объектов на Ближнем Востоке и особенно в странах Персидского залива.

По ряду оценок, после 5 с лишним месяцев войны с Ираном у американских военных осталось от 759 до 827 ракет-перехватчиков для комплексов Patriot.

Ранее Зеленский во время визита в Вашингтон подтвердил, что попросил американского президента экстренно предоставить Украине "зимний пакет" ракет для ЗРК Patriot, чтобы отражать будущие российские атаки на энергетическую инфраструктуру. Речь шла о 300 ракетах. Об этом президент Украины рассказал в интервью изданию Axios.

Зеленский отмечает, что если проблему с дефицитом ракет ПВО не решить до зимы, Россия может уничтожить украинские электростанции и спровоцировать гуманитарный кризис, оставить без отопления миллионы украинцев. По его словам, российская армия во время каждого массированного удара по Украине использует от 30 до 40 баллистических ракет.

5 августа Зеленский заявил, что допускает, что сокращение поставок ракет для ЗРК Patriot из США "может быть способом давления на Украину – чтобы мы были более сговорчивыми".