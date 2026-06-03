Финляндия арестовала российские активы по иску "Нафтогаза"

Управление по взысканию долгов Финляндии арестовало российские активы на 3,7 млн евро по иску украинской государственной энергетической компании "Нафтогаз". Об этом сообщила финская телерадиокомпания Yle со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Россия перечислила эту сумму несколько лет назад для реализации программы приграничного сотрудничества с ЕС. Деньги поступили на счет Министерства экономического развития и занятости Финляндии, но проект был прекращён.

Решение об аресте действует до особого распоряжения. Эта мера гарантирует, что собственник не сможет продать или передать свое имущество, говорится в сообщении. Всего Управление по взысканию долгов Финляндии с 2024 года, по данным вещателя, конфисковало российское имущество как минимум на сумму более 40 млн евро.

В октябре 2024 года финские власти по иску "Нафтогаза" арестовали ряд принадлежащих России объектов, в том числе зону отдыха российского посольства. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на это заявил, что Россия будет оспаривать в суде арест её активов в Финляндии.

В апреле 2023 года международный арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить 5 миллиардов долларов за убытки и утраченное в аннексированном Крыму имущество "Нафтогаза". В компании тогда заявили, что решение суда может быть исполнено принудительно: если Россия откажется добровольно исполнять решение суда, то "Нафтогаз", согласно Нью-Йоркской конвенции 1958 года, имеет право начать процесс принудительного исполнения решения на территории тех государств, где находятся российские активы. Российские власти решение не признают.