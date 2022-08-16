Финляндия будет выдавать меньше туристических виз россиянам

Финляндия будет выдавать меньше виз туристам из России. Об этом сообщает финская телерадиовещательная корпорация Yle со ссылкой на министра иностранных дел республики Пекка Хаависто.
По словам чиновника, в приоритете будут заявители, желающие посетить Финляндию по семейным обстоятельствам, учебе или работе.
Ранее Хаависто говорил, что подавать документы на туристическую визу можно только по понедельникам, а со вторника по пятницу - консульства принимают документы на визы по другим основаниям.
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