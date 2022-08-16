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Финляндия будет выдавать меньше туристических виз россиянам

Финляндия будет выдавать меньше виз туристам из России. Об этом сообщает финская телерадиовещательная корпорация Yle со ссылкой на министра иностранных дел республики Пекка Хаависто.

По словам чиновника, в приоритете будут заявители, желающие посетить Финляндию по семейным обстоятельствам, учебе или работе.

Ранее Хаависто говорил, что подавать документы на туристическую визу можно только по понедельникам, а со вторника по пятницу - консульства принимают документы на визы по другим основаниям.

  • 9 августа президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад запретить въезд для всех граждан России. Он заявил, что все ранее введенные санкции против России "слабые" по сравнению с закрытием границ для россиян на один год и полным эмбарго на покупку российских энергоносителей.
  • Премьер-министр Финляндии Санна Марин поддержала отмену выдачи туристических виз в Европу для россиян. Также власти Финляндии обсуждают возможные меры против транзитных туристов из России.
  • Российско-финляндская граница открылась для туристов 15 июля после двухлетних ограничений из-за пандемии коронавируса. За первые выходные, по данным финской погранслужбы, границу пересекли около 20 тысяч человек, в основном - россияне.

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