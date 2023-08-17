Финляндия и Эстония разрешили пролёт трём самолётам из России

Финляндия и Эстония несмотря на запрет разрешили трём российским самолётам пересечь свои воздушные границы 17 августа , чтобы те не попали в грозовой фронт. Об этом сообщили РБК в Росавиации.



Самолёты авиакомпаний "Россия", "Уральские авиалинии" и "Северный Ветер" выполняли рейсы в Калининград и обратно. Пролетая над нейтральными водами, они попали в грозу и были вынуждены войти в воздушное пространство Финляндии и Эстонии, говорится в сообщении ведомства.

По данным телеграм-канала "Авиаторщина", грозовой фронт на несколько минут полностью перекрыл единственный коридор для пролёта в Калининград над нейтральными водами Финского залива. Борту авиакомпании "Россия" разрешение на вход в своеёвоздушное пространство дала Эстония, а самолётам "Уральских авиалиний" и "Северный ветер" - Финляндия. Российские самолёты находились в воздушном пространстве этих стран от пяти до десяти минут.

Росавиация поблагодарила их за содействие.

В феврале 2022 года ответ на полномасштабное военное вторжение России в Украину Европейский союз полностью закрыл воздушное пространство для российских самолётов.