Финляндия может закрыть границу для россиян с визами уже в полночь

Финляндия уже в полночь с четверга на пятницу закроет границу для граждан России – обладателей шенгенских виз, за рядом исключений. Об этом пишет газета Helsingin Sanomat, ссылаясь на свои источники. Правительство Финляндии накануне объявило, что сегодня рассмотрит вопрос об ужесточении правил пересечения границы для россиян.

По информации финской газеты, через границы перестанут пропускать обладателей шенгенских виз, в том числе выданных другими странами Шенгенского соглашения. Есть, однако, исключения. Граждане России смогут приезжать в Финляндию по семейным обстоятельствам, для учёбы или на работу. Также, как утверждает издание, будут пропускать в страну и "представителей оппозиции", что конкретно имеется в виду, не уточняется. Будут пропускать и обладателей ВНЖ в странах ЕС. На практике запрет коснётся туристов, в том числе тех, кто в последнее время использовал Финляндию в качестве транзитной страны.

Ранее запрет на пересечение границы для россиян с шенгенскими визами ввели страны Балтии и Польша. Финляндия тогда не присоединилась к этому запрету. Однако власти заявили о намерении пересмотреть свою позицию после объявления в России мобилизации, когда поток россиян через финскую границу резко возрос. За последнюю неделю её пересекли несколько десятков тысяч граждан России. До последнего времени финские пограничники пропускали практически всех россиян с действующими шенгенскими визами.

Накануне стало известно, что в Выборгском районе Ленинградской области в пункте пропуска Торфяновка на границе с Финляндией открыли мобильный военный комиссариат. Об этом сообщает издание 47news. По данным издания, в мобильном пункте вручают повестки тем, кто подлежит мобилизации. Как их вычисляют, не поясняется.

Представители стран ЕС месяц назад на совещании в Праге договорились, что не будут вводить полного запрета на выдачу виз россиянам, однако предоставили право граничащим с Россией странам самостоятельно определять свою политику. На фоне мобилизации ряд лидеров ЕС и европейских стран заявляют, что у граждан России, которые хотят уехать из страны, не желая отправляться на войну, должна быть такая возможность. В Германии, например, готовы рассматривать их просьбы об убежище. Другие страны, например страны Балтии или Чехия, заявляют, что уклонение от мобилизации само по себе не может являться причиной для получения гуманитарных виз или пропуска в страны ЕС.