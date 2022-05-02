Финляндия отказалась от контракта с "Росатомом" на строительство АЭС

Финская компания Fennovoima сообщила о том, что расторгла контракт с "Росатомом" на строительство атомной электростанции "Ханхикиви-1", говорится в сообщении на сайте компании.

"Сотрудничество с проектом RAOS [входит в госкорпорацию "Росатом"] прекращается с немедленным вступлением в силу, как и работы по проектированию и лицензированию, а также работы на площадке "Ханхикиви-1", – сказано в сообщении.

Контракт на строительство станции был подписан в 2013 году. Станцию планировалось построить в районе Пюхяйоки. Вместе с контрактом на строительство АЭС был заключен 10-летний топливный контракт для будущей станции с "ТВЭЛом" на 450 млн евро.

В конце марта 2014 года "Росатом" закрыл сделку по приобретению 34%-ной доли в Fennovoima за 35,9 млн евро. Стоимость проекта – 7 млрд евро.

После начала войны в Украине компания заявляла, что видит серьезный риск для реализации проекта строительства АЭС "Ханхикиви-1".

Как сообщает газета Iltalehti, 12 мая Финляндия примет решение о вступлении в НАТО. Сначала президент страны Саули Ниинистё, в ведении которого находятся внешняя политика и вопросы безопасности, объявит о своем согласии с присоединением к Североатлантическому союзу, а затем парламентские группы подтвердят это решение. Ожидается, что и Швеция в ближайшее время последует примеру Финляндии.

Обе страны ранее не желали вступать в НАТО, однако после нападения России на Украину (которое, по утверждению российских властей должно предотвратить приближение НАТО границам страны), общественное мнение в Финляндии и Швеции резко изменилось в пользу присоединения к Североатлантическому союзу.