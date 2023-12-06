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Финляндия откроет пункты пропуска на границе с Россией

Финляндия откроет пограничные переходы на границе с Россией 14 декабря. Ограничения, которые были введены из-за большого количества просителей убежища, будут сняты. Об этом пишет Yle со ссылкой на заместителя командующего пограничной службы Юго-Восточной Финляндии Хейкки Ахтиайнен.

По его словам, демонтаж заграждений на границе займет несколько часов, после этого движение транспорта через границу будет восстановлено практически сразу. При этом, как уточнил Ахтиайнен, пограничники оставят несколько ограждений - на случай если пункты пропуска придется снова закрыть.

Финские власти намерены "оценить ситуацию" на границе с Россией после открытия пограничных переходов, если ситуация с наплывом просителей убежища вновь повторится, ограничения на восточной границе будут продлены.

Все пограничные переходы на российско-финской границе были закрыты в течение ноября.

  • В начале 2023 года Финляндия начала строительство заградительных сооружений вдоль границы с Россией, опасаясь, что российская сторона может способствовать проникновению через границу мигрантов из третьих стран. Аналогичный миграционный кризис уже имел место в 2021 году, когда тысячи мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока пытались с территории Беларуси попасть в Польшу и далее – в другие страны Евросоюза.

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