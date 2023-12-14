Финляндия открыла два погранперехода на границе с Россией

Финляндия на месяц открыла два пункта пропуска на границе с Россией – Ваалима и Ниирала, с российской стороны они называются Торфяновка и Вяртсиля. Один расположен на границе Финляндии с Ленинградской областью, другой – с Карелией. Об этом сообщает финская газета Yle, проезд первых машин со стороны России также подтверждает "Фонтанка".

Ещё шесть пунктов по-прежнему не работают. Если Россия попытается доставить к границе просителей убежища в Финляндии, вновь закроются и эти два, отмечает Yle.

Газета Helsingin Sanomat со ссылкой на главу отдела миграционной службы Финляндии Антти Лехтинена сообщила, что ведомство рассматривает более 100 заявлений о предоставлении убежища в ускоренном порядке. Пока положительное решение не принято ни по одному из них.

Ускоренное рассмотрение означает, что такое заявление ведомство считает заведомо необоснованным, поскольку в нём нет причин для международной защиты. При этом рассмотрение задерживается, поскольку заявители не говорят на доступных для штатных переводчиков языках, и с ними невозможно провести собеседование.

Всего в Финляндии ожидает рассмотрения более 4 тысяч заявлений о предоставлении убежища.

В конце ноября Финляндия объявила о закрытии всех девяти КПП на границе с Россией из-за миграционного кризиса. Хельсинки обвинил Москву в провоцировании граждан третьих стран на пересечение границы. По данным МИДа Финляндии, с начала ноября через границу с Россией приехали более 500 просителей убежища. Среди них граждане Сирии, Йемена, Ирака, Сомали и других стран, которых российские пограничники пропускают на своих пунктах без предъявления разрешающих пересечение границы документов.

Открытие погранпереходов не означает изменения условий допуска российских граждан через границу. Власти Финляндии не разрешают въезд гражданам России с туристической или деловой шенгенской визой, кроме особых случаев, перечисленных на сайте Пограничной охраны страны.