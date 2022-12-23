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Финляндия попросила Россию гарантировать безопасность посольства

Флаг Финляндии

Посольство Финляндии в Москве попросило Россию гарантировать безопасность дипломатической миссии, после того как неизвестные забросали кувалдами территорию здания. Об этом сообщает агентство Reuters.

Как заявили в министерстве иностранных дел Финляндии, в результате инцидента никто не пострадал, здание не было повреждено.

20 декабря в различных телеграм-каналах появилось видео, на котором около двадцати человек в масках забросали кувалдами территорию посольства Финляндии в Москве.

  • В ноябре в телеграм-каналах появилось видео, на котором бывшего российского заключённого Евгения Нужина, завербованного "ЧВК Вагнера" для участия в войне в Украине, но позже добровольно сдавшегося в плен украинским войскам, насмерть забивают кувалдой. Комментируя запись, один из создателей и спонсоров "ЧВК Вагнера", близкий к Владимиру Путину бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что Нужин "встретился с недобрыми, но справедливыми людьми" и "собаке – собачья смерть".
  • В конце ноября Европарламент призвал ЕС признать "ЧВК Вагнера" террористической организацией и внести её в соответствующий список. В ответ Евгений Пригожин пообещал передать Европарламенту кувалду со следами крови.

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