Финляндия попросила Россию гарантировать безопасность посольства

Посольство Финляндии в Москве попросило Россию гарантировать безопасность дипломатической миссии, после того как неизвестные забросали кувалдами территорию здания. Об этом сообщает агентство Reuters.
Как заявили в министерстве иностранных дел Финляндии, в результате инцидента никто не пострадал, здание не было повреждено.
20 декабря в различных телеграм-каналах появилось видео, на котором около двадцати человек в масках забросали кувалдами территорию посольства Финляндии в Москве.
- В ноябре в телеграм-каналах появилось видео, на котором бывшего российского заключённого Евгения Нужина, завербованного "ЧВК Вагнера" для участия в войне в Украине, но позже добровольно сдавшегося в плен украинским войскам, насмерть забивают кувалдой. Комментируя запись, один из создателей и спонсоров "ЧВК Вагнера", близкий к Владимиру Путину бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что Нужин "встретился с недобрыми, но справедливыми людьми" и "собаке – собачья смерть".
- В конце ноября Европарламент призвал ЕС признать "ЧВК Вагнера" террористической организацией и внести её в соответствующий список. В ответ Евгений Пригожин пообещал передать Европарламенту кувалду со следами крови.
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