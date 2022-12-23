Финляндия попросила Россию гарантировать безопасность посольства

Посольство Финляндии в Москве попросило Россию гарантировать безопасность дипломатической миссии, после того как неизвестные забросали кувалдами территорию здания. Об этом сообщает агентство Reuters.

Как заявили в министерстве иностранных дел Финляндии, в результате инцидента никто не пострадал, здание не было повреждено.

20 декабря в различных телеграм-каналах появилось видео, на котором около двадцати человек в масках забросали кувалдами территорию посольства Финляндии в Москве.