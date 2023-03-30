Финляндия сообщила о сокращении российской агентурной сети в стране

Финская служба безопасности и разведки (SUPO) сообщила, что в 2022 году ослабила разведывательную деятельность России в стране. Этому способствовала высылка сотрудников российской разведки и ограничения в выдаче виз. Об этом говорится в докладе службы.
"Российская разведывательная служба сократилась вдвое по сравнению с прошлым годом. Основной причиной этого сокращения стала высылка офицеров разведки и отказы в выдаче виз", — заявил глава службы Антти Пелттари.
По заявлению Пелттари, офицеры разведки работали под дипломатическим прикрытием, их активность была ограничена тем, что Финляндия ограничила въезд в страну для россиян.
Как утверждает глава SUPO, Россия после сокращения разведывательной службы и нехватки агентов в 2022 году стала активнее использовать кибершпионаж.
- Финляндия в сентябре 2022 года закрыла границу с Россией, а также сократила количество виз, которые выдаются российским гражданам. Эта страна подала заявку на вступление в НАТО вместе со Швецией на фоне военного вторжения России в Украину. До этого они придерживались нейтралитета и не вступали в военные союзы.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.