Финляндия введет новые ограничения на границе с Россией

Правительство Финляндии решило с 15 апреля 2024 года приостановить работу морских пунктов пропуска на границе с Россией. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба России.

Движение по Сайменскому каналу через Нуйямаа будет приостановлено для прогулочных судов. Также на неопределенный срок закрываются морские пункты пропуска Хаапасаари и Сантио.

В начале апреля Финляндия продлила закрытие сухопутной границы с Россией бессрочно, до отдельного уведомления. МВД Финляндии объяснило решение тем, что Россия продолжает направлять к границе нелегальных мигрантов.