Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Финляндия введет новые ограничения на границе с Россией

Правительство Финляндии решило с 15 апреля 2024 года приостановить работу морских пунктов пропуска на границе с Россией. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба России.

Движение по Сайменскому каналу через Нуйямаа будет приостановлено для прогулочных судов. Также на неопределенный срок закрываются морские пункты пропуска Хаапасаари и Сантио.

В начале апреля Финляндия продлила закрытие сухопутной границы с Россией бессрочно, до отдельного уведомления. МВД Финляндии объяснило решение тем, что Россия продолжает направлять к границе нелегальных мигрантов.

  • Наземные погранпереходы на границе России и Финляндии начали закрываться по решению финских властей в ноябре прошлого года в связи с наплывом граждан третьих стран, главным образом Ближнего Востока и Африки, которые прибывали на пограничные пункты с территории России и просили политического убежища в Финляндии. По закону таких просителей нельзя отправить обратно, их необходимо разместить в Финляндии до завершения процедуры рассмотрения их прошения.
  • Правозащитники и ряд жителей Финляндии, в особенности те, кто имеет в России родственников, критиковали решение властей, заявляя, что оно нарушает их права. МВД назвало закрытие границы временной и необходимой мерой.

Форум

Рекомендуем участникам форума ознакомиться с разъяснением законодательства РФ о "нежелательных организациях".
Пик паводка в Оренбурге
Embed
Пик паводка в Оренбурге

No media source currently available

0:00 0:24:11 0:00

Пик паводка в Оренбурге

Принудительная эвакуация

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG