Финляндия введет новые ограничения на границе с Россией

Правительство Финляндии решило с 15 апреля 2024 года приостановить работу морских пунктов пропуска на границе с Россией. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба России.
Движение по Сайменскому каналу через Нуйямаа будет приостановлено для прогулочных судов. Также на неопределенный срок закрываются морские пункты пропуска Хаапасаари и Сантио.
В начале апреля Финляндия продлила закрытие сухопутной границы с Россией бессрочно, до отдельного уведомления. МВД Финляндии объяснило решение тем, что Россия продолжает направлять к границе нелегальных мигрантов.
- Наземные погранпереходы на границе России и Финляндии начали закрываться по решению финских властей в ноябре прошлого года в связи с наплывом граждан третьих стран, главным образом Ближнего Востока и Африки, которые прибывали на пограничные пункты с территории России и просили политического убежища в Финляндии. По закону таких просителей нельзя отправить обратно, их необходимо разместить в Финляндии до завершения процедуры рассмотрения их прошения.
- Правозащитники и ряд жителей Финляндии, в особенности те, кто имеет в России родственников, критиковали решение властей, заявляя, что оно нарушает их права. МВД назвало закрытие границы временной и необходимой мерой.
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