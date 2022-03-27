Финляндия закрывает границы для товарных поездов из России

Финская железнодорожная компания VR Transpoint (дочерняя структура государственного железнодорожного оператора VR по грузоперевозкам) приостанавливает прием поездов из России с 27 марта.

"Из-за санкций против Российских железных дорог продолжать движение на восток пока невозможно. VR Group обязана соблюдать санкции, введенные Западом", – сказал президент VR Transpoint Мартти Коскинен.

Уточняется, что VR Transpoint приостанавливает прием поездов из России уже в воскресенье. Возврат вагонов из Финляндии в Россию пока продолжится, сообщает Север.Реалии.