Финляндия запретит въезд россиянам с пятилетними паспортами

C 1 июня 2026 года Финляндия запретит въезд в страну гражданам России с небиометрическими загранпаспортами, сообщило финское министерство иностранных дел. Такие паспорта выдаются сроком на пять лет.

Исключения будут сделаны для россиян моложе 18 лет и обладателей финского вида на жительство, а также тех, кто запросит о въезде "по особым причинам".

Переходный период будет действовать с 1 июня по 31 декабря: в страну в это время смогут въехать те, у кого есть виза Финляндии, виза или вид на жительство в другой стране ЕС или Шенгена, выданные до июня.

Финляндия станет одиннадцатой европейской страной, где действует подобный запрет, отмечает "Настоящее Время". Ранее аналогичные решения - в связи с российским вторжением в Украину - приняли власти Германии, Дании, Исландии, Латвии, Литвы, Румынии, Франции, Чехии, Эстонии и Польши.

В России доступны два типа загранпаспорта – с биометрическими данными (сроком на 10 лет) и без них (сроком на пять лет, изготавливается в более короткие сроки). Паспорта с биометрией для постоянно проживающих за рубежом изготавливаются в России и переправляются в консульства диппочтой, что увеличивает срок их получения.