Финляндия заявила, что сама будет решать, вступать в НАТО или нет

Российское бряцание оружием у границ Украины вызвало общественную дискуссию в Финляндии: не следует ли этому северному государству подать заявку на вступление в Североатлантический союз?



Президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр этой страны Санна Марин в своих новогодних обращениях к согражданам подчеркнули, что Финляндия сохраняет за собой право обратиться в любое время в НАТО с просьбой о приёме её в этот военно-политический союз.



Президент Ниинистё сказал: "Право Финляндии свободно выбирать свой путь включает и возможность присоединения к НАТО, если мы сами сделаем такой выбор".

Премьер-министр Марин заявила, что каждая страна имеет право выбирать свою политику безопасности. "Мы усвоили уроки истории, и мы не уступим право на свободу выбора", сказала она.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на прошлой неделе заявил, что присоединение Финляндии и Швеции к НАТО будет иметь серьезные военные и политические последствия, которые потребуют адекватного ответа российской стороны.