Финская компания экспортировала в Россию запчасти после начала войны

Финская компания HD-Parts продолжила экспортировать в Россию запчасти для грузовых автомобилей после начала войны в Украине. Эта категория товаров подпадает под санкционные ограничения. Компания могла заработать на экспорте миллионы евро. Об этом сообщает финская медиакорпорация Yle.

По данным журналистов, в Россию отправляли запчасти для шведских грузовиков Volvo и Scania. HD-Parts получает запасные части для грузовиков напрямую с заводов в Китае, Гонконге, Тайване и других странах - у фирмы нет связей со шведскими автомобильными компаниями.

Эксперт по санкциям Эрленд Бьёрдведт подтвердил журналистам, что наименования партий HD-Parts во многом соответствуют товарам, что запрещены для ввоза в Россию. Бьёрдведт сделал вывод, что HD-Parts может быть крупнейшим поставщиком запчастей для грузовиков в Россию во всем западном мире.

В самой компании отрицают нарушение санкций. Глава компании Лассе Линдквист заявил, что таможня проверяла и одобряла каждое отправление в Россию. Он заверил, что у него есть все необходимые документы. При этом Линдквист подтвердил, что не менее 3/4 оборота HD-Parts приходится на российский экспорт.

Помимо запчастей для грузовиков, из Финляндии в Россию также поставлялись грузовики и полуприцепы.



Стоимость поставок составила сотни тысяч евро, но гендиректор компании Ристо Риихимяки заявил, что никакие санкции не нарушает, а поставляет машины в страны Средней Азии, говорится в публикации.

В публикации также говорится, что помимо запчастей для грузовиков, из Финляндии в Россию поставлялись целые грузовики и полуприцепы. После начала войны в Украине в России оказалось около десятка подержанных грузовых автомобилей Scania и Volvo, а также полуприцепов других марок, находившихся во владении компании Idän Liikenteenvällitys IL из Лаппенранты.

По данным финской таможни за один только август, из Финляндии в Казахстан и Кыргызстан было экспортировано почти 190 грузовиков. За 10 лет с 2002 по 2020 это показатель составлял всего шесть грузовиков.