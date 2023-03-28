Финская компания Moomin Characters, владеющая правами на произведения писательницы и художницы Туве Янссон, больше не выдает лицензии на использование образов муми-троллей в России, а также отказалась продлевать действующие соглашения. Об этом сообщает VPost со ссылкой на представителя компании.

По данным издания, Moomin Characters приняла такое решение в связи с санкциями, введенными в отношении России из-за войны в Украине, а также с собственной позицией компании.

С последствиями этого решения уже столкнулся крупнейший московский торговый центр "Афимолл", который был вынужден отменить детский праздник "Весенний фестиваль муми-троллей".

Муми-тролли – центральные персонажи серии книг Туве Янссон о сказочных существах, ведущих человеческий образ жизни. Книги про муми-троллей переведены более чем на 50 языков, а мультфильмы показаны более чем в 120 странах.

В 1958 году Туве Янссон и её брат Ларс создали Moomin Characters, сейчас компанией управляют члены семьи Янссон. По лицензии Moomin Characters среди прочего выпускают фарфоровые муми-чашки – один из главных экспортных товаров Финляндии.