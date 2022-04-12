Финская Nokia объявила об уходе с российского рынка

Финская телекоммуникационная компания Nokia объявила о прекращении работы в России.

"С первых дней вторжения в Украину для Nokia было очевидно, что дальнейшее присутствие в России невозможно. За последние недели мы прекратили поставки, остановили новый бизнес и переносим за пределы России нашу ограниченную научно-исследовательскую деятельность. Теперь мы можем объявить о выходе с российского рынка", — говорится в заявлении компании.

При этом Nokia намерена и дальше поддерживать работоспособность телекоммуникационных сетей в России и подаст заявку на получение лицензий, необходимых для обеспечения этой поддержки в условиях санкций.

Накануне шведская компания Ericsson, которая вместе с Nokia и китайской Huawei входит в тройку глобальных поставщиков телекоммуникационного оборудования, приостановила работу в России и отправила в простой российских сотрудников. В сообщении на сайте компании это объяснили последними событиями и санкциями Евросоюза в отношении Москвы в ответ на вторжение России в Украину.

Введенный 8 апреля пятый пакет санкций запретил поставки в Россию оборудования для гражданских сетей связи операторам, которые больше чем на 50 процентов контролируются государством.