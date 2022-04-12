Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Финская Nokia объявила об уходе с российского рынка

Финская телекоммуникационная компания Nokia объявила о прекращении работы в России.

"С первых дней вторжения в Украину для Nokia было очевидно, что дальнейшее присутствие в России невозможно. За последние недели мы прекратили поставки, остановили новый бизнес и переносим за пределы России нашу ограниченную научно-исследовательскую деятельность. Теперь мы можем объявить о выходе с российского рынка", — говорится в заявлении компании.

При этом Nokia намерена и дальше поддерживать работоспособность телекоммуникационных сетей в России и подаст заявку на получение лицензий, необходимых для обеспечения этой поддержки в условиях санкций.

Накануне шведская компания Ericsson, которая вместе с Nokia и китайской Huawei входит в тройку глобальных поставщиков телекоммуникационного оборудования, приостановила работу в России и отправила в простой российских сотрудников. В сообщении на сайте компании это объяснили последними событиями и санкциями Евросоюза в отношении Москвы в ответ на вторжение России в Украину.

Введенный 8 апреля пятый пакет санкций запретил поставки в Россию оборудования для гражданских сетей связи операторам, которые больше чем на 50 процентов контролируются государством.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG