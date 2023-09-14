Финская организация EastCham Finland признана "нежелательной" в России

Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность финляндской организации EastCham Finland. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Как утверждает генпрокуратура, "после начала специальной военной операции" (так российские власти называют широкомасштабное вторжение в Украину в 2022 году) "деятельность организации кардинально изменилась, перестав соответствовать изначально заявленной цели – якобы содействию развития российско-финляндского торгово-экономического сотрудничества". Организация начала поддерживать Украину и осудила действия России. Утверждается, что она "совместно с другой финской организацией, функционирующей под американским руководством" (что это за организация - не сообщается) проводит целенаправленную работу по продвижению идей отказа от экономического сотрудничества с Россией и в частности консультирует финские компании по вопросам ухода с российского рынка.

Как сказано на сайте организации, сейчас она фокусируется на Центральной Азии, Южном Кавказе и Восточной Европе, следит за российским рынком и предлагает компаниям информацию и консультации по теме санкций и изменений в бизнес-среде. Включение в список нежелательных в организации пока не комментировали.

Нежелательными в России признаны уже порядка 100 организаций, главным образом речь идёт о зарубежных НКО, однако в списке и такие СМИ, как "Медуза" и "Дождь". Деятельность таких организаций в России запрещена, а за сотрудничество с ними грозит уголовная ответственность.