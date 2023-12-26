Фирма, которую обвиняли в убийствах собак, займётся их отловом в Бурятии

Компания, которую зоозащитники обвиняли в незаконном и жестоком убийстве собак, выиграла тендер на отлов и "умерщвление гуманными способами" бездомных животных в Бурятии, сообщает "Новая газета Европа".

Согласно госконтракту на сумму 27 миллионов рублей, который заключён с администрацией столицы Бурятии Улан-Удэ, компания "ЦАСС" за год должна будет выловить более трёх тысяч особей. Помимо отлова и "умерщвления" в обязанности "ЦАСС" будут входить лечение, содержание и передача животных новым владельцам, если те найдутся.

СМИ отмечают, что ещё в 2019 году на службу "ЦАСС" жаловались зоозащитники. По их утверждениям, организация использует при отлове бездомных собак дротики с ядом; некоторые из защитников животных и вовсе заявляли, что сотрудники "ЦАСС" сжигали щенков в печи. Гендиректор компании Владимир Галсанов отрицал все эти обвинения.