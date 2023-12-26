Фирма, которую обвиняли в убийствах собак, займётся их отловом в Бурятии

Компания, которую зоозащитники обвиняли в незаконном и жестоком убийстве собак, выиграла тендер на отлов и "умерщвление гуманными способами" бездомных животных в Бурятии, сообщает "Новая газета Европа".
Согласно госконтракту на сумму 27 миллионов рублей, который заключён с администрацией столицы Бурятии Улан-Удэ, компания "ЦАСС" за год должна будет выловить более трёх тысяч особей. Помимо отлова и "умерщвления" в обязанности "ЦАСС" будут входить лечение, содержание и передача животных новым владельцам, если те найдутся.
СМИ отмечают, что ещё в 2019 году на службу "ЦАСС" жаловались зоозащитники. По их утверждениям, организация использует при отлове бездомных собак дротики с ядом; некоторые из защитников животных и вовсе заявляли, что сотрудники "ЦАСС" сжигали щенков в печи. Гендиректор компании Владимир Галсанов отрицал все эти обвинения.
- В июле Госдума России передала региональным властям право самостоятельно решать, что делать с бездомными животными: продолжать реализовывать федеральную программу ОСВВ (Отлов – Стерилизация – Вакцинация – Возврат), пожизненно содержать их в приютах или убивать спустя 30 дней после содержания. Против законопроекта активно выступали зоозащитники, общественные и культурные деятели. В десятках городов России проходили акции протеста, в Москве протестующие несколько раз собирались возле здания администрации президента. Петицию против закона подписали более 136 тысяч человек. Однако на сегодняшний день законы, позволяющие убивать животных, уже приняты в Бурятии, республике Алтай, Магаданской области и Забайкальском крае.
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