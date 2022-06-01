Фирма родных Ресина купила квартиры в Праге уже после начала войны

Семья депутата Госдумы Владимира Ресина, в прошлом первого заместителя бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, владеет в столице Чехии Праге 13-ю квартирами, две из которых были приобретены уже после начала войны в Украине, в марте 2022 года. Об этом сообщает Чешское телевидение со ссылкой на Управление финансового анализа министерства финансов Чехии, которое сейчас проверяет имущество семьи Ресина.

Депутат включён в санкционный список ЕС, то есть принадлежащее ему имущество должно быть заморожено. Квартиры в Праге, стоимость которых оценивается примерно в 100 млн крон (около 300 млн рублей), однако, принадлежат не самому Ресину, а чешской компании, основным владельцем и директором которой является внук Ресина, постоянно проживающий в Израиле. Двое других владельцев - дочь и зять Ресина. У дочери депутата Екатерины Демидовой в чешском Торговом реестре записан пражский адрес, что с большой долей вероятности означает, что она имела или имеет вид на жительство или ПМЖ в Чехии.

Владимира Ресина считали правой рукой Юрия Лужкова, который был мэром Москвы почти 20 лет. Он курировал строительную сферу. После отставки Лужкова в 2010 году он, в отличие от мэра, не попал в опалу, остался заместителем Сергея Собянина, а с 2011 года стал депутатом Госдумы от "Единой России". Сейчас он старейший депутат, ему 86 лет.

О пражской недвижимости Ресина осенью 2021 года рассказывал Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального. Тогда сообщалось об 11 квартирах. Ещё 2 в новом жилом комплексе были приобретены уже после начала войны.

Власти Чехии поддерживают инициативу о конфискации имущества россиян, попавших под санкции, однако никаких законодательных норм на этот счёт пока не принято. Также неясно, могут ли быть применены какие-либо ограничения к недвижимости, владельцы которой связаны с внесённым в санкционные списки лицом лишь косвенно.