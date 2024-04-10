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Fitch понизило прогноз по кредитному рейтингу Китая 

Международное рейтинговое агентство Fitch изменило со "стабильного" на "негативный" прогноз кредитного рейтинга Китая. Причиной названа растущая неопределённость в экономике.

В сообщении отмечается значительный дефицит бюджета страны и растущий государственный долг и проблемы управления финансовым рычагом в масштабах всей экономики. Fitch прогнозирует замедление экономического роста страны с 5,2 процента в 2023 году до 4,5 процента в 2024 году.

"Широкий бюджетный дефицит и растущий государственный долг в последние годы подорвали фискальные резервы с точки зрения рейтингов", - говорится в сообщении агентства. Аналитики прогнозируют, что дефицит госбюджета вырастет до 7,1 процента ВВП в 2024 году с 5,2 процента в 2023 году. Это будет максимальным показателем с 2022 года.

Министерство финансов КНР выразило сожаление о принятом агентством решении. В пресс-релизе ведомства заявляется, что методологии оценки Fitch "не может эффективно и дальновидно" отразить положительную роль налогово-бюджетной политики страны в содействии её экономическому росту.

В декабре 2023 года прогноз кредитного рейтинга Китая снизило до негативного уровня международное рейтинговое агентство Moody’s. И Fitch, и Moody’s при этом сохранили текущий рейтинг на уровне выше среднего, A1 и A+. В обоих случаях это означает низкие кредитные риски.

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