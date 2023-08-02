Fitch понизило рейтинг США на одну ступень с наивысшего уровня

Рейтинговое агентство Fitch понизило кредитный рейтинг правительства США на одну ступень – с наивысшего уровня ААА до АА+.

В качестве причин агентство указало на рост долговой нагрузки на всех уровнях власти – от федерального до местного – и неуклонное ухудшение стандартов государственного управления за последние два десятилетия, отмечает Голос Америки.

Пониженный рейтинг, тем не менее, относится к инвестиционному уровню. При этом снижение кредитного рейтинга может со временем привести к повышению стоимости заимствований для правительства США.

О том, что Fitch лишить правительство рейтинга ААА, стало известно 24 мая. Тогда Конгресс вновь пытался повысить потолок госдолга. Неделей позже было достигнуто соглашение, предусматривавшее временную отмену лимита заимствований и сокращение дефицита федерального бюджета на 1,5 триллиона долларов в течение ближайших десяти лет.

По данным Голоса Америки, Fitch проинформировало представителей администрации Байдена, что штурм Конгресса 6 января 2021 года был одним из факторов, повлиявших на решение о снижении рейтинга, поскольку указывал на нестабильность правительства.

Нынешнее понижение рейтинга – второй случай за всю историю Соединённых Штатов. В 2011 году рейтинговое агентство Standard & Poor's лишило США наивысшего рейтинга ААА после длительного противостояния вокруг повышения потолка госдолга. По оценкам Счетной палаты США, бюджетное противостояние 2011 года повысило стоимость заимствований для Министерства финансов на 1,3 миллиарда долларов в том году.

Белый дом раскритиковал решение Fitch.

Министр финансов США Джанет Йеллен также выразила несогласие с понижением рейтинга. По словам министра, изменение Fitch, является произвольным и опирается на устаревшие данные.

Йеллен отметила, что экономика США быстро восстановилась после спада, вызванного пандемией, уровень безработицы является минимальным за почти полвека, а темпы роста во втором квартале составили почти 2,5% в годовом исчислении.