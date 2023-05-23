Фитнес-модель записала извинения после откровенной съёмки в Дагестане

19-летняя блогер из Москвы Арина Вольфсон извинилась на видео за откровенную фотосессию на фоне гор в Дагестане. Ранее её фотография топлесс подверглись резкой критике местных жителей, посчитавших их нескромными. Вольфсон заявила о принятии ислама и переезде в Махачкалу.

Вольфсон — студентка Первого Московского государственного медицинского университета. 21 мая Вольфсон удалила опубликованные фотографии из Дагестана, заявив об угрозах, поступающих в её адрес, передаёт Кавказ.Реалии. Позже она выложила видео в платке, где повторяет аят из 47 суры Корана. В инстаграме она написала, что приняла ислам, заявив, что шла к этому "в течение года".

Похожие ситуации с туристами в республике возникают регулярно. В республиках, где преобладают мусульмане, местные власти выпускали официальные дресс-код для туристов. В прошлом году в Махачкале и туристических местах Дагестана появились листовки с изображением нежелательного внешнего вида и поведения.