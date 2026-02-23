Фицо: Словакия прекратит экстренные поставки электричества Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 23 февраля заявил, что страна прекращает экстренные поставки электроэнергии Украине. Причиной этого он назвал "враждебные действия" Киева, в частности прекращение поставок нефти из России по нефтепроводу "Дружба".

Власти Украины заявляют, что ветка нефтепровода, идущая через территорию страны в Словакию и Венгрию, повреждена после российского удара по Бродам 27 января 2026 года. По словам Фицо, спецслужбы Словакии утверждают, что нефтепровод на само деле исправен. Об этом же заявляют и власти Венгрии.

"С сегодняшнего дня действует правило: если украинская сторона обратится к Словакии с просьбой о помощи в стабилизации украинской энергосети, она такой помощи не получит", - сказал Фицо. Он также пригрозил, что Братислава может пересмотреть свою позицию относительно членства Украины в ЕС, если украинская сторона "продолжит наносить ущерб интересам Словакии в поставках стратегического сырья".

Также в понедельник Венгрия в связи с прекращением поставок по "Дружбе" заблокировала выделение Украине согласованного ранее кредита ЕС в размере 90 млрд евро. Как Венгрия, так и Словакия также не поддержали 20-й пакет санкций в отношении России.

В украинской компании "Укрэнерго" заявили, что прекращение аварийных поставок электроэнергии из Словакии не повлияет на ситуацию в энергосистеме Украины. "Последний раз Украина просила аварийную помощь у Словакии более месяца назад и в очень ограниченном объёме", - говорится в сообщении. В нём также подчёркивается, что о каких-либо ограничениях коммерческого импорта электроэнергии из Словакии речь пока не идёт.

В результате российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины в украинской энергосистеме нередко возникает дефицит, из-за чего происходят отключения электричества, люди остаются без света, иногда и без тепла и воды. Для стабилизации ситуации в энергосистеме используются аварийные поставки электроэнергии из других стран.