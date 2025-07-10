ФК "Торпедо" исключен из чемпионата России

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) исключил футбольный клуб "Торпедо" из числа участников чемпионата России из-за скандала с договорными матчами. "Торпедо"оштрафовано на пять миллионов рублей.

Об этом говорится на сайте КДК.

В сообщении КДК отмечается, что решение связано с попытками функционеров "Торпедо" организовать договорные матчи в нескольких турах Первой лиги. Бывший глава "Торпедо" Валерий Скородумов отстранен от деятельности, связанной с футболом, на 10 лет, бывший совладелец клуба Леонид Соболев - на пять лет.

Против Леонида Соболева и Валерия Скородумова возбуждено уголовное дело об оказании незаконного влияния на результат спортивного соревнования из-за подозрений в попытке подкупить судью Максима Перезву. Суд отправил Соболева и Скородумова в СИЗО.

Также задержан судья Богдан Головко, который не назначил очевидный пенальти в ворота "Торпедо" в решающем для "Торпедо" матче с КАМАЗом. В результате "Торпедо" вышло в высший дивизион без стыковых матчей.