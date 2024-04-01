ФНС: число зарубежных счетов россиян за 2022 год выросло в 2,6 раза

Число зарубежных счетов у россиян, о которых известно Федеральной налоговой службе (ФНС), выросло за 2022 год на 164% - до одного миллиона восьмисот тысяч. Об этом пишет РБК со ссылкой на презентацию "Итоги деятельности ФНС России".

Число владельцев таких счетов, согласно документу, увеличилось на 70% до 539 тысяч. Как отмечает РБК, в презентации не указано, какой год был взят за базу сравнения, но по умолчанию это должен быть предыдущий год.

ФНС получает данные в рамках автоматического обмена информацией с иностранными государствами. В официальном перечне ФНС по юрисдикциям, с которыми происходит обмен, находится 85 государств и 11 территорий. В списке стран, которые не обмениваются с Россией финансовой информацией, 102 юрисдикции.

После начала войны России против Украины и введения западных санкций, которые ограничили или в отдельных случаях запретили финансовое взаимодействие с Москвой, обмен налоговой информацией с зарубежными странами усложнился. О том, что в последние два года обмен "затруднён" заявляла и ФНС.

Последний раз ФНС раскрывала информацию о полученных данных по зарубежным счетам россиян в 2021 году. Тогда службе было известно о 700 тысячах счетах на сумму больше 13 триллионов рублей у 400 тысяч россиян. В октябре 2023 года замглавы ФНС Юлия Шепелева говорила о росте числа таких счетов на 30% к 2020 году, но не приводила абсолютных значений.

Увеличение иностранных счетов россиян в 2022 году, скорее всего, связан с тем, что граждане России активно искали альтернативную замену ушедшим из-за санкций Visa и Mastercard в дружественных странах для расчетов в поездках за рубежом, полагает партнер Б1 Мария Фролова.

По данным ЦБ, в 2022 году россияне вывели за рубеж рекордные полтора триллиона рублей. На начало 2024 года, согласно статистике Центробанка, россияне держали за рубежом эквивалент 6,7 триллионов рублей. Однако, как заявляют в ЦБ, эта сумма не показывает реальный объем денег на зарубежных счетах россиян, так как регулятор не отслеживает, куда направляются эти средства – на покупки по параллельному импорту или ежедневные расходы тех, кто уехал за границу.