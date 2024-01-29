ФНС оштрафовала жителя России, который сдавал помещения в ФРГ

Федеральная налоговая служба России (ФНС) оштрафовала российского резидента за то, что он получал деньги на свои иностранные счета от сдачи в аренду недвижимости в Германии. Об этом сообщают "Ведомости".

В распоряжении издания имеется постановлении московского управления ФНС о назначении штрафа. В нём говорится, что резидент России (какой именно тип резидентства "Ведомости" не указывают), владеющий шестью коммерческими помещениями в Германии, сдавал их в аренду и получал оплату за них на иностранный валютный счет. Налоговая служба посчитала, что данные операции были незаконны, потому что деньги приходили не в российский банк. За это российский резидент должен выплатить штраф в размере 30% от суммы полученных платежей.

ФНС поясняет, что сдача в аренду валютным резидентом России коммерческой недвижимости за границей фактически является осуществлением предпринимательской деятельности, поскольку она "направлена на систематическое получение прибыли". При этом из материала "Ведомостей" нельзя понять, была ли каким-либо образом зарегистрирована деятельность оштрафованного. Известно только то, что в документе от ФНС указывается, что индивидуальный предприниматель с точки зрения валютного контроля является компанией, то есть юридическим лицом. Из-за этого к резиденту России и применили нормы, который касаются юридических лиц.

"Ведомости" уточняют, что по закону о валютном регулировании, компании должны вести расчёты через уполномоченные российские банки.

Издание опросило юристов и налоговых консультантов, которые заявили, что это первый случай подобной практики от ФНС. По их мнению, если ведомство продолжит её применять, то те жители России, которые получают доходы от сдачи недвижимости за рубежом, могут оказаться по угрозой штрафов в размере от 20 до 40% от суммы валютной операции. Кроме того, оштрафованными могут быть и те, кто получает деньги по вкладам в иностранные банки или ценные бумаги.

"Ведомости" отмечают, что с 2023 года ФНС усилила контроль за зарубежными операциями россиян. Это связано с трудностями с международным автоматическим обменом финансовой информацией, а также выездом части граждан из страны после начала полномасштабного российского вторжения в Украину.