ФОМ: 49% россиян считают, что уход западных компаний не отразится на их жизни

Почти каждый второй россиянин (49%) уверен, что уход из России ряда зарубежных компаний не отразится на качестве его жизни. Около трети ждёт ухудшений. Об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

При этом 7 процентов респондентов ожидают сильных ухудшений, а каждый четвёртый не очень значимых, отмечают социологи.

Исследование показывает, что наиболее пессимистичными в этом плане оказались респонденты 18-30 лет. Ухудшения качества своей жизни ожидают 44 процента опрошенных данной возрастной категории.

Среди россиян старше 60 лет доля тех, кто уверен, что уход из страны ряда зарубежных компаний не отразится на качестве их жизни, составляет 60 процентов.

В целом о санкциях, которые западные страны ввели против России из-за войны в Украине знают 57 процентов опрошенных, 28 процентов что-то слышали, ещё 13 процентов услышали впервые.

83 процента респондентов заявили, что не отказываются от покупок иностранных товаров по политическим причинам.

Опрос проводился 11-13 марта в 104 населенных пунктах России, в 53 регионах.

Полномасштабные боевые действия по приказу президента России Владимира Путина продолжаются на украинской территории с 24 февраля. В ответ на российскую агрессию Запад ввёл санкции в отношении Москвы. Всего за месяц Россия оказалась фактически отрезана от мировой финансовой системы, лишилась западных технологий и преференций в торговле, потеряла часть гражданской авиации и половину накопленных резервов. Более трёхсот западных компаний прекратили или приостановили работу в России.