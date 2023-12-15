Отделения Фонда имени Генриха Бёлля в Берлине и в Бремене решили не присутствовать на церемонии вручения журналисту Маше Гессен премии Ханны Арендт за политическую мысль. Об этом сообщили учредители премии. Вручение должно было состояться 15 декабря.

Администрация ратуши в городе Бремене также отозвала свое разрешение на использование Верхнего зала ратуши для церемонии. Бременский сенат и фонд имени Бёлля финансируют приз из своих средств.

Первоначально к отмене церемонии вручения и отзыву премии призвало Немецко-израильское общество в Бремене. В открытом письме спонсорам премии говорится: "Высказывания в статье Гессен под заголовком "В тени Холокоста" в издании The New Yorker ясно показывают, что тем самым почести будут воздаваться личности, чье мышление находиться в отчетливой противоположности мышлению Ханны Арендт. Подобная почесть противоречила бы необходимому решительному выступлению против растущего антисемитизма. В этом эссе Маша Гессен преуменьшает угрозу, исходящую от организаций, призывающих к политическому, экономическому и культурному бойкоту Израиля, поскольку он якобы является "колониальным государством". Однако это движение бойкота открывает дорогу для того, чтобы повсеместно террористы ХАМАС, которые устроили теракт 7 октября, представлялись как борцы за освобождение или даже признавались героями".

Немецко-израильское общество подчеркивает также свое возмущение сравнением Сектора Газа с "еврейским гетто в восточноевропейской стране, оккупированной нацистской Германией".

Заместитель премьер-министра земли Бремен Боёрн Фекер осудил высказывания Гессен, назвав их возмутительными и отметив, что им нельзя "предоставлять сцену". Политик подчеркнул, что "на этом фоне мероприятие не может, как ранее запланировано, проводиться в ратуше". Он также призвал учредителей отказаться от вручения премии и заявил, что не придет на мероприятие, если оно будет проводиться. Немецкие СМИ также подвергли эссе Гессен жесткой критике, подчеркивая его ненаучную эклектичность.

Несмотря на критику и отмену церемонии, приз будет вручен в 11 часов в субботу, 16 декабря в "узком кругу", информируют учредители премии. В публикации они отмечают, что премия Ханны Арендт "олицетворяет открытую культуру спора, допуск различных противоположных мнений и терпимость к ним, неприятные точки зрения, новые принципы понимания и общественные дебаты, которые ведутся на основе глубоких знаний".