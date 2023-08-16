Фонды Сороса с 2024 года свернут программы в странах Евросоюза

Фонды Джорджа Сороса, объединённые в программу "Открытое общество", с 2024 года сведут к минимуму финансирование своих программ в странах Евросоюза. Вместо этого они расширят свою деятельность в менее благополучных европейских странах, не входящих в ЕС, а также в других частях мира.
Международные СМИ цитируют внутреннюю переписку "Открытого общества", в которой говорится, что Евросоюз достиг значительных успехов в поддержке демократии и больше не нуждается в помощи в этой области. В числе стран, в которых "Открытое общество" намерено развивать больше проектов, упоминаются Украина, Молдова и некоторые балканские государства, а также Казахстан и Кыргызстан.
Намерения "Открытого общества" уйти из Евросоюза не одобрили правозащитные организации. Представитель Transparency International в ЕС Михиль ван Хультен заявил, что резкое закрытие программ Сороса в Европе во время, когда "возрастает популизм, а верховенство закона находится под угрозой", может свести к нулю многие уже достигнутые успехи. Профессор парижской бизнес-школы HEC Альберто Алеманно выразил опасение, что после ухода программ "Открытого общества" образовавшуюся лакуну заполнят организации-доноры консервативного и религиозного толка.
- Сеть фондов "Открытое общество" была создана американским миллиардером Джорджем Соросом в 1993 году. Её задачи - развитие демократии, защита прав человека, меньшинств и беженцев, поддержка независимых СМИ, культурных и образовательных инициатив. Это одна из самых крупных филантропических организаций мира, её активы составляют около 25 миллиардов долларов. Фонды работают в 120 странах мира и тратят на свои проекты около полутора миллиардов долларов ежегодно.
- В июне 2023 года 93-летний Джордж Сорос передал управление своей бизнес-империей своему сыну Александру. "Открытое общество" Александр Сорос возглавил за полгода до этого.
- В России "Открытое общество" было признано "нежелательной организацией" в 2015 году.
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