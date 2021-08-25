Forbes: состояние главы Wildberries выросло за год на 1200%

Состояние основательницы и генерального директора онлайн-магазина Wildberries Татьяны Бакальчук выросло на 1200 процентов за год и составило рекордные 13 миллиардов долларов. Такие данные приводит журнал Forbes в ежегодно составляемом рейтинге самых богатых женщин России.

Годом ранее, по оценкам издания, состояние Бакальчук достигало одного миллиарда двухсот миллионов долларов.

Бакальчук – единственный владелец Wildberries. Компания была основана в 2004 году и изначально торговала женской одеждой по каталогам. Сейчас компания занимает первое место в рейтинге крупнейших продавцов в Рунете. Wildberries работает на рынках России, Беларуси, Казахстана и Киргизии. Оборот Wildberries почти удвоился в 2020 году до 437 миллиардов рублей.

Второе место заняла лидер прошлогоднего рейтинга Forbes , глава Inteco Management и вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина. Ее состояние в десять раз меньше, чем у Бакальчук — один миллиард триста миллионов долларов.

Тройку лидеров с аналогичным состояние в 1,3 миллиарда долларов замыкает Лидия Михайлова — бывшая жена основателя группы "Черкизово" Игоря Бабаева, которая вместе с сыновьями владеет 88 процентами компании.

Дочь совладельца нефтяной компании "Лукойл" и футбольного клуба "Спартак" Леонида Федуна – 32-летняя Екатерина Федун на четвёртом месте в рейтинге. Её активы, полученные от отца, Forbes оценил в 900 миллионов долларов.

Впервые в рейтинг богатейших россиянок Forbes включил Валентину Шнайдер, мать основателей крупнейшей в России сети дискаунтеров "Светофор". Она заняла пятое место с состоянием в 650 миллионов долларов.

У других новичков рейтинга, по оценкам издания, по 250 миллионов долларов. Это - гендиректор "Сусуманзолото" Любовь Герасимова, совладелица группы "Эвалар" Лариса Прокофьева и владелица компании "Колыманефтепродукт" и депутат городской думы Магадана Федосья Суханкина.

Совокупное состояние всех участниц рейтинга за год возросло с 10,7 миллиарда до 25,3 миллиарда долларов, пишет Forbes.