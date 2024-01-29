Форелевая ферма и водопад: "Досье" - о резиденции Путина в Карелии

Связанный с Михаилом Ходорковским центр "Досье" опубликовал видео, посвящённое объекту, который расследователи называют неофициальной резиденцией президента России Владимира Путина в Карелии. Расследователи утверждают, что им удалось получить новые фото и видео резиденции, которую начали строить около десяти лет назад.

На берегу залива Ладожского озера Марьялахти, как утверждается, сооружены три дома под названиями "Хижина рыбака", "Амбар" и "Садовый дом". Но ни хижину, ни амбар они внешне не напоминают, а построены в современном стиле, - отмечает "Досье". Также на территории есть две вертолётные площадки, несколько пирсов для яхт, форелевая ферма, а также хозяйство с коровами для производства мраморной говядины.

По документам площадь резиденции — около 1 квадратного километра, но с учетом огороженных лесов и заливов получается территория 4 квадратных километра, что, как отмечают расследователи, вдвое больше площади княжества Монако.

В нее включили даже четырёхметровый водопад Марьялахти, который является частью национального парка "Ладожские шхеры". Теперь доступ к нему ограничили, установив забор с колючей проволокой и охрану, а напротив водопада установили специальную беседку, как утверждают расследователи, лично для Путина.

О строительстве новой резиденции ещё в 2016 году сообщал телеканал "Дождь". В 2022 году о ней писали "Медуза" и OCCRP. Утверждается, что сооружением резиденции занимаются "друзья-миллиардеры" Путина из Санкт-Петербурга, в число которых входил и Юрий Ковальчук, а сама она по документам принадлежит компаниям, связанным с Ковальчуком. Местные жители утверждают, что Путин посещает северную резиденцию как минимум раз в год после посещения Валаамского монастыря. Официально в число государственных резиденций этот объект не включён. Объект оставался в тени так называемого дворца Путина под Геленджиком, стоимость сооружения которого исследовавшие его сотрудники ФБК Алексея Навального оценили в 100 миллиардов рублей.

У одного из домов журналисты заметили насыпь, которая, по их словам, появилась после начала войны в Украине: на ней, по версии расследователей, для защиты Путина установлен зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С1". Ранее журналисты Радио Свобода геолоцировали установки этого комплекса недалеко от подмосковной резиденции Путина.

В Кремле расследование пока не комментировали.