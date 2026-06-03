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Время Свободы

Форум изящных искусств. Кто возглавил делегацию США на ПМЭФ

Петербург в дни Международного экономического форума. Июнь 2026 года
Петербург в дни Международного экономического форума. Июнь 2026 года
Информационный дайджест "Время Свободы с Андреем Шароградским". Среда, 3 июня
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Информационный дайджест "Время Свободы с Андреем Шароградским". Среда, 3 июня
by Радио Свобода

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Информационный дайджест "Время Свободы с Андреем Шароградским". Среда, 3 июня

01:10 Удары украинских беспилотников по Петербургу в день открытия ПМЭФ. Обращение Зеленского, реакция Кремля

05:37 Американскую делегацию на ПМЭФ, «самую высокопоставленную с 2017 года», возглавил глава Комиссии по изящным искусствам при администрации США

07:54 Еврокомиссия может исключить мужчин призывного возраста из схемы временной защиты ЕС для граждан Украины

11:29 США и Иран обменялись ударами, слушания в Сенате США по операции «Эпическая ярость»

15:44 Владимир Путин предлагает выделить в вузах отдельные факультеты русского языка и литературы и ограничить использование латиницы в рекламах и на вывесках

18:27 Интервью Александра Баунова телеканалу Настоящее время

21:29 200 лет со дня смерти Николая Карамзина

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    Андрей Шароградский

    Международный обозреватель Радио Свобода. Автор и ведущий информационно-аналитического дайджеста, подкаста «Время Свободы» 

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