Форум изящных искусств. Кто возглавил делегацию США на ПМЭФ

Информационный дайджест "Время Свободы с Андреем Шароградским". Среда, 3 июня
01:10 Удары украинских беспилотников по Петербургу в день открытия ПМЭФ. Обращение Зеленского, реакция Кремля
05:37 Американскую делегацию на ПМЭФ, «самую высокопоставленную с 2017 года», возглавил глава Комиссии по изящным искусствам при администрации США
07:54 Еврокомиссия может исключить мужчин призывного возраста из схемы временной защиты ЕС для граждан Украины
11:29 США и Иран обменялись ударами, слушания в Сенате США по операции «Эпическая ярость»
15:44 Владимир Путин предлагает выделить в вузах отдельные факультеты русского языка и литературы и ограничить использование латиницы в рекламах и на вывесках
18:27 Интервью Александра Баунова телеканалу Настоящее время
21:29 200 лет со дня смерти Николая Карамзина
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Андрей Шароградский
Международный обозреватель Радио Свобода. Автор и ведущий информационно-аналитического дайджеста, подкаста «Время Свободы»