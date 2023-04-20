Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Фото из Мариуполя стало фотографией года по версии World Press Photo

Фото года World Press Photo

Украинский фотограф Евгений Малолетка стал лауреатом премии World Press Photo за 2022 год. Его фотография, сделанная в марте 2022 года в осаждённом российскими войсками в Мариуполе, была признана фотографией года. По оценке жюри, автору фото одним снимком удалось запечатлеть страдания людей в результате российского вторжения в Украину.

Фотокорреспондент Associated Press Евгений Малолетка был одним из немногих журналистов, работавших в марте прошлого года в осаждённом Мариуполе. Фотография, которую отметило жюри World Press Photo, была сделана вскоре после обстрела российскими войсками больницы и роддома 9 марта. На ней запечатлена раненая беременная женщина, которую на носилках выносят с места обстрела. Сообщалось, что впоследствии она умерла, ребёнка спасти тоже не удалось.

Российские военные и власти давали противоречивые комментарии относительно обстрела, то отрицая его факт, то утверждая, что больницу ради провокации обстреляли украинские силы, то заявляя, что в ней якобы укрывались украинские военные.

Лауреатом в номинации "Лучшая фотоистория года" с серией снимков из Афганистана стал датский фотограф Мадс Ниссен.

  • Евгений Малолетка снимал жизнь мирных жителей Мариуполя в условиях войны и последствия обстрелов. Фотографии, сделанные Малолеткой, публиковались во многих мировых изданиях. Российские государственные СМИ выступали с заявлениями о том, что сообщения об обстрелах являются фейком, а фотографии – постановочными. Эти утверждения были подробно разобраны и опровергнуты независимыми экспертами.
  • Директор World Press Photo Анна Лена Мер в интервью Deutsche Welle рассказывала о том, что все подаваемые на конкурс работы проходят трёхэтапную проверку на подлинность: сверку с исходником, тщательный фактчекинг и проверку информационных материалов, сопровождающих фотографии. Организаторы конкурса понимают, что публикации в прессе могут использоваться в ходе информационных войн, и привлекают аналитиков в области современных технологий, чтобы гарантировать подлинность снимков.
  • World Press Photo – одна из главных международных премий в области фотожурналистики.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG