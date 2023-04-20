Фото из Мариуполя стало фотографией года по версии World Press Photo

Украинский фотограф Евгений Малолетка стал лауреатом премии World Press Photo за 2022 год. Его фотография, сделанная в марте 2022 года в осаждённом российскими войсками в Мариуполе, была признана фотографией года. По оценке жюри, автору фото одним снимком удалось запечатлеть страдания людей в результате российского вторжения в Украину.
Фотокорреспондент Associated Press Евгений Малолетка был одним из немногих журналистов, работавших в марте прошлого года в осаждённом Мариуполе. Фотография, которую отметило жюри World Press Photo, была сделана вскоре после обстрела российскими войсками больницы и роддома 9 марта. На ней запечатлена раненая беременная женщина, которую на носилках выносят с места обстрела. Сообщалось, что впоследствии она умерла, ребёнка спасти тоже не удалось.
Российские военные и власти давали противоречивые комментарии относительно обстрела, то отрицая его факт, то утверждая, что больницу ради провокации обстреляли украинские силы, то заявляя, что в ней якобы укрывались украинские военные.
Лауреатом в номинации "Лучшая фотоистория года" с серией снимков из Афганистана стал датский фотограф Мадс Ниссен.
- Евгений Малолетка снимал жизнь мирных жителей Мариуполя в условиях войны и последствия обстрелов. Фотографии, сделанные Малолеткой, публиковались во многих мировых изданиях. Российские государственные СМИ выступали с заявлениями о том, что сообщения об обстрелах являются фейком, а фотографии – постановочными. Эти утверждения были подробно разобраны и опровергнуты независимыми экспертами.
- Директор World Press Photo Анна Лена Мер в интервью Deutsche Welle рассказывала о том, что все подаваемые на конкурс работы проходят трёхэтапную проверку на подлинность: сверку с исходником, тщательный фактчекинг и проверку информационных материалов, сопровождающих фотографии. Организаторы конкурса понимают, что публикации в прессе могут использоваться в ходе информационных войн, и привлекают аналитиков в области современных технологий, чтобы гарантировать подлинность снимков.
- World Press Photo – одна из главных международных премий в области фотожурналистики.
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