Фото из Мариуполя стало фотографией года по версии World Press Photo

Украинский фотограф Евгений Малолетка стал лауреатом премии World Press Photo за 2022 год. Его фотография, сделанная в марте 2022 года в осаждённом российскими войсками в Мариуполе, была признана фотографией года. По оценке жюри, автору фото одним снимком удалось запечатлеть страдания людей в результате российского вторжения в Украину.

Фотокорреспондент Associated Press Евгений Малолетка был одним из немногих журналистов, работавших в марте прошлого года в осаждённом Мариуполе. Фотография, которую отметило жюри World Press Photo, была сделана вскоре после обстрела российскими войсками больницы и роддома 9 марта. На ней запечатлена раненая беременная женщина, которую на носилках выносят с места обстрела. Сообщалось, что впоследствии она умерла, ребёнка спасти тоже не удалось.

Российские военные и власти давали противоречивые комментарии относительно обстрела, то отрицая его факт, то утверждая, что больницу ради провокации обстреляли украинские силы, то заявляя, что в ней якобы укрывались украинские военные.

Лауреатом в номинации "Лучшая фотоистория года" с серией снимков из Афганистана стал датский фотограф Мадс Ниссен.