Первое богослужение Епифания после избрания митрополитом Киевским

16 декабря избранный накануне предстоятелем объединенной православной церкви Украины митрополит Епифаний отслужил первую литургию в Михайловском Золотоверхом монастыре в Киеве. На момент избрания Епифаний был митрополитом Переяславским и Белоцерковским Украинской православной церкви Киевского патриархата, наместником Выдубицкого мужского монастыря в Киеве, ректором Киевской православной богословской академии. Ему 39 лет.

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