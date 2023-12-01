Фотограф Нэн Голдин признана самым влиятельным художником в мире

Художественное издание ArtReview опубликовала ежегодный рейтинг 100 самых влиятельных художников и других людей искусства. В 2023 году его возглавила Нэн Голдин - американский фотохудожник и гражданская активистка.

Голдин родилась в 1953 году в Вашингтоне. Подростком она сбежала из дома в Нью-Йорк. По её собственным словам, фотографией она занялась как хобби, чтобы фотографировать друзей. Её фото стали летописью нью-йоркского андерграунда, богемного сообщества и ЛГБТ-кругов. Впервые она прославилась сделанной в 1985 году фотосерией "Баллада о сексуальной зависимости" - прямой и резкой фиксацией подпольной жизни Нью-Йорка.

Голдин пережила и отразила в своих фото эпидемию СПИДа, в конце 1980-х и в 1990-е унёсшую жизни многих её героев, домашнее насилие, алкогольную и наркотическую зависимости. Став востребованным фотографом, она выступала в общественных кампаниях по борьбе с ВИЧ-инфекцией. В середние 2010-х Голдин лечилась от зависимости от опиоидных обезболивающих, после чего стала одним из самых известных борцов с их бесконтрольным распространением, которое, как считают активисты, лоббировали фармацевтические фирмы.

Нэн Голдин - лауреат множества художественных и фотографических наград, включая премию Hasselblad, премию имени Кэте Кёльвиц Берлинской Академии художеств, и другие.

В верхнюю пятёрку рейтинга ArtReview также вошли такие художники, как немка Хито Штейерль, таиландец Рикрит Тиравания, американка Симоне Ли и британец Айзек Джулиен.