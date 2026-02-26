Второй Западный окружной военный суд приговорил фотографа Александра Струкова к шести годам колонии по делу об "оправдании терроризма", сообщает "Медиазона".

Наказание назначили в совокупности с оставшимся сроком по первому уголовному делу. Фактически срок фотографу увеличили на полтора года.

Поводом для возбуждения дела стала фраза "Слава Украине! Смерть Путину!", которую Струков выкрикнул в 2023 году в зале суда после оглашения первого приговора. Фотограф не признал вину и сказал, что не считает себя экстремистом или террористом.