Второй Западный окружной военный суд приговорил фотографа Александра Струкова к шести годам колонии по делу об "оправдании терроризма", сообщает "Медиазона".
Наказание назначили в совокупности с оставшимся сроком по первому уголовному делу. Фактически срок фотографу увеличили на полтора года.
Поводом для возбуждения дела стала фраза "Слава Украине! Смерть Путину!", которую Струков выкрикнул в 2023 году в зале суда после оглашения первого приговора. Фотограф не признал вину и сказал, что не считает себя экстремистом или террористом.
- В ноябре 2023 года Струкова, который ранее сотрудничал с московским штабом Алексея Навального, приговорили к восьми годам колонии общего режима за комментарии под постами в телеграм-канале издания Znak.com. Он был осуждён по статьям о призывах к терроризму, возбуждении ненависти и оскорблении чувств верующих.