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Украина

Фотографии обломков. Москва обстреливает Харьков ракетами КНДР?

В начале января в прессе появились сообщения о том, что Россия могла закупить в Северной Корее баллистические ракеты и пусковые установки для них. Впоследствии эту информацию подтвердил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби, заявив, что Северная Корея недавно поставила России тактические ракетные комплексы и баллистические ракеты для использования в войне против Украины.

6 января украинские специалисты показали журналистам обломки ракеты, запущенной по Харькову и предположили, что речь идет о северокорейских комплексах.

На вооружении Северной Кореи стоят копии советских ракетных комплексов Р-17. В последней модификации они называются "Хвасон-6", предполагаемая дальность действия оценивается западными экспертами в диапазоне 500–1300 километров.

Сотрудник Харьковской прокуратуры Дмитрий Чубенко рядом с фрагментом баллистической ракеты, которая, по мнению Украины, была создана в Северной Корее, а затем поставлена в Россию для обстрела украинских территорий. 5 января советник президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Россия впервые с начала полномасштабного вторжения совершила обстрел Украины ракетами, поставленными Северной Кореей. Россия &quot;нападает на украинцев при помощи ракет, полученных у государства, где граждан мучают в концлагерях за незарегистрированное радио, разговор с туристом, просмотр сериалов&quot;, &ndash; написал Подоляк в соцсети Х (бывший твиттер).
1 Сотрудник Харьковской прокуратуры Дмитрий Чубенко рядом с фрагментом баллистической ракеты, которая, по мнению Украины, была создана в Северной Корее, а затем поставлена в Россию для обстрела украинских территорий.

5 января советник президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Россия впервые с начала полномасштабного вторжения совершила обстрел Украины ракетами, поставленными Северной Кореей. Россия "нападает на украинцев при помощи ракет, полученных у государства, где граждан мучают в концлагерях за незарегистрированное радио, разговор с туристом, просмотр сериалов", – написал Подоляк в соцсети Х (бывший твиттер).
6 января журналистам в Харькове показали обломки ракеты, которые, по словам украинских чиновников, отличаются от ракет российского производства. &quot;Метод производства не очень современный&quot;, - говорит Чубенко об обломках ракеты. &quot;Есть отличия от стандартных ракет &quot;Искандер&quot;, которые мы видели ранее во время ударов по Харькову. Поэтому мы склоняемся к версии, что это может быть ракета, которая была поставлена Северной Кореей&quot;
2 6 января журналистам в Харькове показали обломки ракеты, которые, по словам украинских чиновников, отличаются от ракет российского производства. "Метод производства не очень современный", - говорит Чубенко об обломках ракеты. "Есть отличия от стандартных ракет "Искандер", которые мы видели ранее во время ударов по Харькову. Поэтому мы склоняемся к версии, что это может быть ракета, которая была поставлена Северной Кореей"
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил 5 января, что Россия ударила по этой области ракетами нероссийского производства. &quot;Мы проводим все необходимые экспертизы. Пока я могу сказать, что маркировка с этих ракет стерта, но мы видим, что страна, которая их произвела, не является Российской Федерацией&quot;, &ndash; сказал Синегубов
3 Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил 5 января, что Россия ударила по этой области ракетами нероссийского производства. "Мы проводим все необходимые экспертизы. Пока я могу сказать, что маркировка с этих ракет стерта, но мы видим, что страна, которая их произвела, не является Российской Федерацией", – сказал Синегубов
2 января Харьков подвергся массированному ракетному обстрелу. Один из ударов пришелся по этому зданию в центре города: погибли два человека, здание почти полностью разрушено
4 2 января Харьков подвергся массированному ракетному обстрелу. Один из ударов пришелся по этому зданию в центре города: погибли два человека, здание почти полностью разрушено
Фотография твердотопливной тактической баллистической ракеты KN-23 во время запуска на учениях в Северной Корее. Украинские специалисты не уточнили, какие именно северокорейские ракеты, по их мнению, Россия использовала во время ударов, однако эксперты указывают на ракету KN-23, которая внешне почти идентична российскому &quot;Искандеру&quot;, а также ракету KN-24, которая является копией американских систем ATACMS
5 Фотография твердотопливной тактической баллистической ракеты KN-23 во время запуска на учениях в Северной Корее.

Украинские специалисты не уточнили, какие именно северокорейские ракеты, по их мнению, Россия использовала во время ударов, однако эксперты указывают на ракету KN-23, которая внешне почти идентична российскому "Искандеру", а также ракету KN-24, которая является копией американских систем ATACMS
Чубенко показывает нанесенную на ракету надпись: она не похожа ни на кириллицу, ни на латиницу
6 Чубенко показывает нанесенную на ракету надпись: она не похожа ни на кириллицу, ни на латиницу
Пожарный тушит тлеющие остатки ракеты после ударов по Харькову 2 января. 4 января официальный представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби, ссылаясь на недавно рассекреченные разведданные, заявил, что Россия использовала неопознанные северокорейские баллистические ракеты во время двух ударов по Украине, назвав это &quot;значительной и вызывающей беспокойство эскалацией&quot;. Кирби также заявил, что Россия хочет получить от Ирана баллистические ракеты ближнего радиуса действия
7 Пожарный тушит тлеющие остатки ракеты после ударов по Харькову 2 января.

4 января официальный представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби, ссылаясь на недавно рассекреченные разведданные, заявил, что Россия использовала неопознанные северокорейские баллистические ракеты во время двух ударов по Украине, назвав это "значительной и вызывающей беспокойство эскалацией". Кирби также заявил, что Россия хочет получить от Ирана баллистические ракеты ближнего радиуса действия
Фрагмент ракеты, при помощи которой, как сообщается, обстреливался Харьков. Если подтвердится, что речь идет именно о ракете, поставленной Северной Кореей, это, по мнению аналитиков, приведет к значительной эскалации военной напряженности в Азии
8 Фрагмент ракеты, при помощи которой, как сообщается, обстреливался Харьков.

Если подтвердится, что речь идет именно о ракете, поставленной Северной Кореей, это, по мнению аналитиков, приведет к значительной эскалации военной напряженности в Азии
Украинские следователи на дне воронки от взрыва. Харьков, 2 января. Во время войны стрельба обеспечивает оперативную разведку. В том числе такие стрельбы помогают подтвердить, в какой степени ракета способна преодолевать систему противовоздушной обороны противника. Это невозможно проверить при обычных испытаниях &nbsp;
9 Украинские следователи на дне воронки от взрыва. Харьков, 2 января.

Во время войны стрельба обеспечивает оперативную разведку. В том числе такие стрельбы помогают подтвердить, в какой степени ракета способна преодолевать систему противовоздушной обороны противника. Это невозможно проверить при обычных испытаниях


 

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