Фотографии обломков. Москва обстреливает Харьков ракетами КНДР?

В начале января в прессе появились сообщения о том, что Россия могла закупить в Северной Корее баллистические ракеты и пусковые установки для них. Впоследствии эту информацию подтвердил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби, заявив, что Северная Корея недавно поставила России тактические ракетные комплексы и баллистические ракеты для использования в войне против Украины.

6 января украинские специалисты показали журналистам обломки ракеты, запущенной по Харькову и предположили, что речь идет о северокорейских комплексах.

На вооружении Северной Кореи стоят копии советских ракетных комплексов Р-17. В последней модификации они называются "Хвасон-6", предполагаемая дальность действия оценивается западными экспертами в диапазоне 500–1300 километров.