France24: МКKК отчитался о посещении украинских и российских пленных

Сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) после начала полномасштабного российского вторжения в Украину посетили места содержания полутора тысяч военнопленных с обеих сторон. Как сообщает телеканал France24, в Красном Кресте не уточнили сколько именно пленных было опрошено от каждой из воюющих сторон.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно критиковал МККК за то, что миссии этой организации не получали доступа к украинским военнослужащим, находящимся в российском плену.

France24 приводит сделанное на днях в Женеве заявление президента МККК Мирьяны Сполярич, что Красный Крест ставил своей целью посещение военнопленных обеих сторон, как требует мандат ее организации и, по ее словам, сотрудникам Красного Креста "удалось добиться прогресса".

Посещение мест содержания военнопленных - главная задача МККК, сформулированная в Женевских конвенциях, которые регулируют вопросы прав военнопленных из числа гражданских лиц и военнослужащих, обеспечивают защиту раненых, больных и гражданских лиц в зоне боевых действий и вокруг неё.

Президент Украины Владимир Зеленский 6 июня, через несколько часов после прорыва плотины Каховской ГЭС, подверг резкой критике недостаточно быстрое, по его словам, реагирование международных гуманитарных организаций на последствия обрушения плотины.

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